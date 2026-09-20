Logo

Додик: Млади окупљени око наших храмова гаранција су да ћемо очувати нашу традицију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.09.2026 10:57

Коментари:

2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик присуствује освештању обновљене задужбине митрополита Георгија Николајевића.
Фото: Srna

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Градишци да је од изузетног значаја окупљање нашег народа око светиња, те да са задовољством присуствује освештању обновљене задужбине митрополита Георгија Николајевића.

"Овај дом смо градили заједно са раније урађеном реновираном црквом и парохијским домом. Сада је то завршен уређен комплекс, који ће дати нову љепоту Градишци и Републици Српској", рекао је Додик новинарима.

Додик, који је кум данашње свечаности, истакао је да посебну радост представља чињеница да је данас на литургијском слављу у Храму Пресвете Богородице велики број грађана, а посебно младих, који не пропуштају прилику да се окупе око наших храмова, око наших светковина и наших празника.

"То је гаранција да ћемо чувати нашу традицију, наш идентитет који се увијек веже за цркву и за нашу вјеру и нашу крсну славу. Мислим да је наш идентитет и воља за очување Републике Српске снажан управо захваљујући вјери коју имамо", рекао је Додик.

Према његовим ријечима, сваки пут кад смо у храму идентификујемо се са српским националним бићем и српским националним правима која су угрожена све ово вријеме.

"Ми се за то боримо. Овдје прикупљамо вјеру и снагу и увјерење да смо на правом путу", навео је Додик.

У Храму Покрова Пресвете Богородице у Градишци служена је Света архијарејска, након чега слиједи освештање обновљене задужбине митрополита Георгија Николајевића.

Молитвена свечаност уприличена је и поводом 160 година од изградње првог православног храма у овом граду и славе Градишке - Мале Госпојине.

Архијерејски намјесник градишки протојереј ставрофор Гојко Слијепчевић подсјетио је да је обнова задужбине почела 2019. године, а да су радови интензивирани од 2022. године.

Света литургија у Храму Покрова Пресвете Богородице биће служена и сутра у 9.00 часова, на славу Града Градишка - Малу Госпојину, након чега ће вјерници у литији прошетати градским улицама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Омладина

Градишка

Коментари (2)

Више из рубрике

Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

Република Српска

Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

3 ч

11
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

"Највећи потенцијал Српске - људи"

3 ч

4
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Не интересује нас БиХ и не треба нам тутор

3 ч

4
Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

Република Српска

Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

15 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

42

Претпродаја карата до 20. октобра

13

38

Распад Велике Британије: Три захтјева за разлаз са круном

13

31

Освештан Храм Христа Спаситеља у Доњем Брезику

13

30

Трагедија у комуналном: Млади Томислав преминуо након несреће на послу

13

20

Нападнут Петер Мађар, објављен снимак

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима