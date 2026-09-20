"Највећи потенцијал Српске - људи"

Аутор:АТВ редакција
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"Интересовали су ме грађани, а не странке. Ја сам предсједник Владе свих грађана и мој кабинет је цијела Република Српска. И тако ћу се понашати и убудуће. Предсједник Републике мора бити предсједник свих грађана. Моја адреса је цијела Република Српска", поручио је Минић.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је актуелни сазив Владе урадио много посла у протеклом периоду и да је тешко издвојити само неколико сегмената, али, како каже, свакако би издвојио измјене и допуне Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца, којим су унапријеђена и проширена права борачких категорија, и то системски.
"Издвојио бих и Закон о привременом издржавању дјеце. На овај начин заштитили смо одговорног родитеља од оног који не извршава своје дужности. Такође, битно ми је да смо разним мјерама утицали на породицу у цјелини. Повећали смо пензије, плате, стипендије, подијелили бесплатне уџбенике, једнократну помоћ ђацима и студентима, повећали матерински додатак, проширили права путем ИРБ-а за куповину прве некретнине. Укратко, усмјерили смо мјере на све генерацијске групе грађана и мислим да их сви осјете", истакао је премијер Минић у писаном интервјуу за Медијски систем Републике Српске - Срна.
Он је навео да остаје можда неколико ствари које нису завршили, али његов мандат још траје и Влада и даље ради, а оно што је важно јесте да се настави са јачањем привреде, стварањем услова за нове инвестиције, као и мјерама које доприносе расту животног стандарда, додавши да је то посао који нема крај и који захтијева континуитет.
СИСТЕМ ПОДРШКЕ - ОД РОЂЕЊА ДЈЕТЕТА, ПРЕКО ШКОЛОВАЊА, РЈЕШАВАЊА СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ДО ПЕНЗИОНЕРСКИХ ДАНА
На питање шта би издвојио као најзначајнију мјеру коју је Влада донијела, а која се тиче подршке грађанима, с обзиром на низ мјера и чињеницу да су издвојена знатна средства за студенте, основце и средњошколце, Минић је рекао да не може издвојити једну мјеру, јер је Влада направила мрежу мјера подршке и свака је битна јер је усмјерена на конкретну потребу и конкретну животну ситуацију.
"Пензионеру значи могућност да оде у бању, родитељима значи када знају да ће лакше обезбиједити школски прибор за своју дјецу, студенту значи стипендија, младом брачном пару који купује прву некретнину значе олакшице. Када се роди прва беба, и ту смо са подршком. У условима поремећаја на тржишту нафтних деривата обезбиједили смо и директну подршку грађанима и привреди кроз умањење цијене горива од 0,10 КМ по литру.
Зато не бих једну мјеру издвајао као важнију од других. Свака је важна ономе коме је намијењена. Наша политика је била да направимо систем подршке који покрива различите потребе грађана, од рођења дјетета, преко школовања и рјешавања стамбеног питања, па до подршке у пензионерским данима. Када све те мјере посматрате заједно, онда видите њихов прави значај", нагласио је Минић.
ТУЖНА ЈЕ КОЛИЧИНА МРЖЊЕ КОЈА ДОЛАЗИ ИЗ ФБиХ ПРЕМА СРПСКОЈ И СРБИМА
Упитан да прокоментарише политичке реакције, увреде и пријетње из ФБиХ након смрти и сахране генерала Ратка Младића којима свакодневно свједочимо, предсједник Владе Српске је нагласио да не коментарише ФБиХ и потезе њихових политичара, нити прича о њима, јер њихова дјела говоре о њима, и то, нажалост, ништа лијепо.
"Вјерујте ми, као православцу, хришћанину, тужна ми је њихова количина мржње према Републици Српској и Србима. Вјерујем да им је баш тешко живјети у тако малодушном простору. Искрено ме не интересују. Жао ми је што обичног човјека уче мржњи и подстичу је, а само да се не би причало о свему што немају, што не функционише или чега на примјер имају превише попут кантона и толико бројну администрацију коју плаћају грађани", рекао је премијер Минић за Срну.
НАШ ЦИЉ ЈЕ ДА ИМАМО ВИШЕ ИНВЕСТИЦИЈА, ВИШЕ ПОСЛА И ВИШЕ ПРИЛИКА ЗА НАШЕ ЉУДЕ
На питање како првенствено жели да га грађани виде, с обзиром на чињеницу да је у изборну кампању ушао као предсједник Владе, али и као кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, Минић је у интервјуу Срни одговорио да би волио да га грађани првенствено виде као доброг човјека, комшију, саборца, оца, брата, сина и пријатеља.
Ако добије повјерење грађана на изборима, Минић је рекао да су три ствари којима би се првенствено бавио као предсједник Републике - као прво, наставио би да ради на политичкој и институционалној стабилности Републике Српске и заштити њених интереса. Друго, фокус су му људи, њихов стандард и њихова перспектива, и треће, наставио би да ради на економском повезивању и отварању нових прилика за Републику Српску, како кроз сарадњу са Србијом, тако и са другим партнерима.
"Наш циљ мора да буде да имамо више инвестиција, више посла и више прилика за наше људе", истакао је Минић.
НАЈВАЖНИЈЕ ДА СВАКИ ГРАЂАНИН ОСТВАРИ СВОЈЕ БИРАЧКО ПРАВО БЕЗ КОМПЛИКАЦИЈА И ЧЕКАЊА
Говорећи о специфичности предстојећих општих избора у БиХ због нових изборних технологија и да ли ће се оне одразити на изборни процес, Минић је подсјетио да је недавно разговарао са представницима ОЕБС-а и додао да је управо једно од њихових питања било како ће нове изборне технологије утицати на сам процес гласања.
"Рекао сам им да мене прије свега брине вријеме које ће бити потребно бирачу на самом бирачком мјесту. Такође сам навео да нисмо против измјена, али и да нису морале бити рађене у предвечерје избора, било је довољно времена за њихову правовремену примјену.
Надам се заиста да ће одређене мањкавости, које су показали тестни избори, бити отклоњене. На крају, најважније је да сваки грађанин може да оствари своје бирачко право без непотребног чекања и компликација. Република Српска је спремна за изборе, желимо да протекну мирно и достојанствено и да се у потпуности испоштује слободно изражена воља бирача", рекао је Минић.
МОЈА АДРЕСА ЈЕ ЦИЈЕЛА РЕПУБЛИКА СРПСКА
Упитан колико ће, према његовом мишљењу, послије избора бити простора за политички дијалог у Републици Српској и може ли се постићи шири консензус власти и опозиције о најважнијим питањима за Српску, кандидат СНСД-а за предсједника Републике нагласио је да политички дијалог побједничке коалиције није споран.
"Када је ријеч о опозицији, то прије свега зависи од њихове спремности да разговарају и да о важним питањима тражимо заједничка рјешења. Видјели сте да, као предсједник Владе, нисам имао никаквих проблема да идем у посјету општинама и градовима на чијем челу су били начелници или градоначелници из других странака.
Интересовали су ме грађани, а не странке. Ја сам предсједник Владе свих грађана и мој кабинет је цијела Република Српска. И тако ћу се понашати и убудуће. Предсједник Републике мора бити предсједник свих грађана. Моја адреса је цијела Република Српска", поручио је Минић.
ОДНОСИ СА СРБИЈОМ НА ИЗУЗЕТНОМ НИВОУ
На питање шта би као будући предсједник Републике желио да буде урађено на додатном јачању односа са Србијом и реализацији пројеката, Минић сматра да су односи са Србијом на изузетном нивоу.
"Ми прослављамо заједно, обиљежавамо заједно, радујемо се и тугујемо заједно. Оно што је најбоље од свега, не састајемо се само када то календар налаже, већ је то наша свакодневица. Са премијером Србије Ђуром Мацутом виђам се макар једном мјесечно, а комуникација је и чешћа, тако је и са министарствима.
И то није само политичка комуникација, већ се разговара о конкретним пројектима и њиховој реализацији. Само у овој години имали смо више радних сусрета на којима смо разговарали о инфраструктури, саобраћајном повезивању, економији, здравству, образовању и другим областима. Мислим да је то права мјера наших односа, не састајемо се само када то календар налаже, већ заједно радимо и стварамо конкретне резултате. Тај однос треба додатно јачати кроз оне пројекте који доносе корист нашим грађанима", оцијенио је Минић.
ВРХУНСКА ДИПЛОМАТИЈА ЦВИЈАНОВИЋЕВЕ И ДОДИКА - ТИМ ПУТЕМ МОРАМО НАСТАВИТИ
Говорећи о спољнополитичкој позицији Српске у наредним годинама, Минић је нагласио да у том погледу мора подсјетити на врхунски успјех политика и рада српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић и предсједника Милорада Додика.
"То како су они вратили Српску за сто као равноправног партнера, а скинули је са стола као тему је врхунска дипломатија. То што су они у Вашингтону, Москви, Израелу, Мађарској, то баш не могу сви. Ми тим путем морамо наставити", рекао је Минић.
Што се тиче будуће сарадње Републике Српске и ФБиХ, Минић је рекао да то не зависи од Републике Српске, већ да је до политичара из Федерације.
"Ми смо одувијек спремни да разговарамо и да радимо у интересу грађана. Нажалост, они пак нон-стоп гледају у друге и траже туђу помоћ и памет, умјесто да сједнемо и сами рјешавамо питања која су важна за људе који живе у Републици Српској и Федерацији БиХ", указао је Минић.
ПРЕДНОСТИ У ИЗБОРНОЈ ТРЦИ: ЧОВЈЕК САМ ОВОГ НАРОДА, САБОРАЦ, СУПРУГ, СИН, ОТАЦ, БРАТ, ПРИЈАТЕЉ И, НАРАВНО, НАЈЈАЧА СТРАНКА СТОЈИ ИЗА МЕНЕ
На питање шта сматра својом највећом предношћу у овој изборној трци, а шта највећим изазовом, Минић је рекао да је предност оно што јесте - човјек је овог народа, саборац, супруг, син, отац, брат и пријатељ.
"То су ствари које не можете научити за изборну кампању и које не можете глумити. То сам ја, и прије избора и послије избора. Наравно, предност је и најјача странка која стоји иза мене, њена организација, људи и снага коју имамо на терену. Изазов је цијели предизборни процес", оцијенио је Минић.
САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА - ЈЕДИНСТВО И САБОРНОСТ
За крај интервјуа Минић је на пет питања требало да одговори кратко, једном реченицом:
1. Највећи проблем Републике Српске данас - Само слога Србина спасава, то је рјешење, у јединству и саборности;
2. Највећи потенцијал Републике Српске - Људи;
3. Једна ствар коју би промијенио већ сутра уколико би могао - "Убризгао" бих у економију Српске нову вриједност, новац који би грађани одмах осјетили кроз веће приходе и виши животни стандард;
4. Порука младима у Републици Српској - Уживајте у животу у отаџбини;
5. Шта очекујете 24 часа након избора - Да одморим који сат, па да наставим пун гас!
Срна
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