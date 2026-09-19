Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

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Сјајна атмосфера вечерас у Спортској сали на Старчевици! Снага је у људима, у сваком отвореном разговору, сусрету и подршци коју свакодневно дијелимо са нашим народом, рекла је кандидат за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Хвала свима који су вечерас били са нама и показали да заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве. Увијек уз народ, увијек уз Српску!", написала је Цвијановићева на Инстаграму.
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