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Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

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19.09.2026 21:56

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Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

Сјајна атмосфера вечерас у Спортској сали на Старчевици! Снага је у људима, у сваком отвореном разговору, сусрету и подршци коју свакодневно дијелимо са нашим народом, рекла је кандидат за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Хвала свима који су вечерас били са нама и показали да заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве. Увијек уз народ, увијек уз Српску!", написала је Цвијановићева на Инстаграму.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Старчевица

Бањалука

Избори 2026

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