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Минић: Морамо наставити тамо гдје смо стали - одговорно, храбро и вриједно за напредак цијеле Српске

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19.09.2026 21:00

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ

Сваки пут кад сам са нашим слободарским народом сјетим се кроз какву је голготу прошао и да увијек заслужује више, рекао је кандидат за предсједника Српске Саво Минић.

"Зато морамо наставити тамо гдје смо стали, одговорно, храбро и вриједно за напредак цијеле Републике Српске", навео је Минић на Иксу.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Избори 2026

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