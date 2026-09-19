Минић: Морамо наставити тамо гдје смо стали - одговорно, храбро и вриједно за напредак цијеле Српске

Аутор:АТВ редакција
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Сваки пут кад сам са нашим слободарским народом сјетим се кроз какву је голготу прошао и да увијек заслужује више, рекао је кандидат за предсједника Српске Саво Минић.
"Зато морамо наставити тамо гдје смо стали, одговорно, храбро и вриједно за напредак цијеле Републике Српске", навео је Минић на Иксу.
Сваки пут кад сам са нашим слободарским народом сјетим се кроз какву је голготу прошао и да увијек заслужује више. — Саво Минић (@minic_savo) September 19, 2026
Зато морамо наставити тамо гдје смо стали, одговорно, храбро и вриједно за напредак цијеле Републике Српске! pic.twitter.com/dcWVxXG9gk
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