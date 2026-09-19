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Реал Мадрид освојио Суперкуп Евролиге

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19.09.2026 21:38

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Марио Хезоња из Реал Мадрида шутира ка кошу поред Костаса Папаниколауа, лијево, и Николе Милутинова, десно, током финалне кошаркашке утакмице Евролиге између Олимпијакоса и Реал Мадрида у Атини, Грчка, 24. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Кошаркаши Реал Мадрида освојили су премијерни Суперкуп Евролиге, пошто су у Абу Дабију савладали Олимпијакос резултатом 93:89 и тако се реванширали за пораз у финалу елитног такмичења у Атини.

Реал је до трофеја стигао послије занимљиве и неизвјесне утакмице, у којој је Олимпијакос имао своје периоде добре игре, али је мадридски тим у завршници пронашао начин да преломи меч.

Тимоти Луваву био је најефикаснији у побједничком саставу са 12 поена, док је важну улогу у одлучујућим моментима имао Андрез Фелиз, који је утакмицу завршио са 11 поена.

Исти број поена постигли су и Хаиме Прадиља и Микел Јантунен.

Факундо Кампацо је уз седам поена уписао и девет асистенција, док је Олимпијакос предводио Саша Везенков са 22 поена.

Треће мјесто на премијерном Суперкупу Евролиге припало је Фенербахчеу, који је у дуелу за бронзу савладао Дубаи резултатом 85:77.

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Тагови :

Реал Мадрид

кошарка

Суперкуп Евролиге

Олимпијакос

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