Реал Мадрид освојио Суперкуп Евролиге

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Кошаркаши Реал Мадрида освојили су премијерни Суперкуп Евролиге, пошто су у Абу Дабију савладали Олимпијакос резултатом 93:89 и тако се реванширали за пораз у финалу елитног такмичења у Атини.
Реал је до трофеја стигао послије занимљиве и неизвјесне утакмице, у којој је Олимпијакос имао своје периоде добре игре, али је мадридски тим у завршници пронашао начин да преломи меч.
Тимоти Луваву био је најефикаснији у побједничком саставу са 12 поена, док је важну улогу у одлучујућим моментима имао Андрез Фелиз, који је утакмицу завршио са 11 поена.
Исти број поена постигли су и Хаиме Прадиља и Микел Јантунен.
Факундо Кампацо је уз седам поена уписао и девет асистенција, док је Олимпијакос предводио Саша Везенков са 22 поена.
Треће мјесто на премијерном Суперкупу Евролиге припало је Фенербахчеу, који је у дуелу за бронзу савладао Дубаи резултатом 85:77.
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