Радивојевић МВП међу НБА и руским звијездама

Аутор:Иван Драгичевић
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У склопу руског ВТБ Суперкупа у Москви, гдје учествују и кошаркаши Игокее, одигран је ревинални сусрет бивших играча и познатих личности гдје је МВП трофеј заслужио Вук Радивојевић.
Извршни директор КК Игокеа показао је да није заборавио како се шутира па је погодио чак шест пута са дистанце. То му је помогло да понесе звање најбољег играча утакмице.
А конкуренција није била слаба, напротив. Најбољи руски кошаркаш у овом вијеку Андреј Кириленко је предводио један тим, а на паркету ВТБ арене нашли су се Сергеј Биков, Тимофеј Мозгов, Сергеј Моња, Перо Антић и други. Кириленко је годинама био стартер у НБА лиги, а Мозгов је НБА шампион са Кливлендом.
Игокеа ће и ове године наступати у Винлајн купу, а ВТБ Суперкуп је увертира за нову кошаркашку сезону.
Осим највећих руских клубова, поред Игокее у Москви учествује и двоструки освајач Евролиге Анадолу Ефес.
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