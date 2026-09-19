Човјек који успјешно чисти замашћени роштиљ без детерџента изазвао сензацију

Аутор:АТВ редакција
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Један наизглед обичан призор из кухиње претворио се у прави вирални хит на Инстаграму. Видео мушкарца који чисти велику равну плочу роштиља бацајући на њу коцке леда прегледало је невјероватних 45 милиона људи, а аутор објаве, судећи према реакцијама које је остављао, и сам је остао затечен размјерама интересовања за овај необичан начин чишћења.
На снимку се види веома запрљана, масна и потамњела грил-плоча. Умјесто да посегне за агресивним хемијским одмашћивачима, мушкарац на ужарену површину баца лед, а затим остатке масноће и загорјеле хране скида стругалицом. На крају видеа плоча изгледа готово као нова, што је код милиона гледалаца изазвало одушевљење, али и расправу о томе да ли је такав поступак заиста паметан.
Кључ је у наглој реакцији леда на веома врућ метал. Лед се тренутно претвара у пару, а пара и топлота помажу да се стврднута масноћа и наслаге одвоје од површине роштиља. Без детерџента, без хемије...
Дио коментатора тај поступак описао је као својеврсни „парни удар“ који подиже загорјеле остатке, док су други упозоравали да је ријеч о топлотном шоку који би, ако се често понавља или се користи превелика количина леда, дугорочно могао лоше да утиче на металну плочу.
„Зашто уопште баца лед?“, питао је један корисник, а одговор је брзо стигао од другог коментатора: лед, написао је, подигне масноћу па ју је лакше уклонити посебном стругалицом за роштиљ. Други су тврдили да се на тај начин може избјећи употреба хемијских средстава, што многима звучи посебно привлачно када је ријеч о површини на којој се припрема храна.
„Стварно желите да једете храну с гомилом хемикалија? Прави кувар зна то да уради природним путем“, поручио је један од коментатора, док му је други узвратио питањем значи ли то да онај ко користи лед уопште не користи хемикалије.
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Дио кувара и запослених у угоститељству јавио се са сопственим искуствима. Један је написао да се лед за чишћење роштиља користио још осамдесетих година прошлог вијека, када су се плоче чистиле без хемикалија. Други је навео да се таква метода често користила у ресторанима брзе хране, док су поједини гледаоци додали да се за завршно чишћење могу користити лимунов сок, вода или средства намијењена професионалним кухињским површинама.
Највећи број реакција био је посвећен једноставном утиску који је видео оставио на публику. Коментари попут „ово је невјероватно задовољавајуће гледати“, „први данашњи гост има среће“ и „то је права чистоћа“ низали су се испод објаве.
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