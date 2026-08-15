Запалила се роштиљница у центру Требињу

Аутор:АТВ редакција
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У центру Требиња дошло је до пожара на једној роштиљници.
Роштиљница се налази одмах уз зидине Старог града.
На терену су ватрогасци који гасе пожар.
Више детаља о узроцима пожара биће познато након истражних радњи.
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