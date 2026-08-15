Запалила се роштиљница у центру Требињу

Фото: Вибер

У центру Требиња дошло је до пожара на једној роштиљници.

Роштиљница се налази одмах уз зидине Старог града. На терену су ватрогасци који гасе пожар. Више детаља о узроцима пожара биће познато након истражних радњи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.