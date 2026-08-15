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Запалила се роштиљница у центру Требињу

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Аутор:

АТВ редакција
15.08.2026 17:29

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Гори роштиљница у центру Требиња
Фото: Вибер

У центру Требиња дошло је до пожара на једној роштиљници.

Роштиљница се налази одмах уз зидине Старог града.

На терену су ватрогасци који гасе пожар.

Више детаља о узроцима пожара биће познато након истражних радњи.

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Тагови :

пожар

Требиње

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