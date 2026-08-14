МУП Српске поново хапсио по међународној потјерници

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске ухапсили су данас, 14. августа, М. М., држављанина Србије, за којим је била расписана међународна потјерница.
Потјерницу за ухапшеним М.М. је расписало Министарство унутрашњих послова Републике Србије, због кривичног дјела "Прање новца".
"Наведене активности реализоване су у сарадњи са полицијским службеницима Полицијске управе Требиње", саопштено је из МУП-а Српске.
Тим за циљане потраге Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске активно ради на проналаску бјегунаца.
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