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На пријетње смрћу узвратио паљевином аута, па завршио на УКЦ

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 11:32

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На пријетње смрћу узвратио паљевином аута, па завршио на УКЦ
Фото: АТВ

Зворничка полиција ухапсила је Д.Р. из Шековића због сумње да је пријетио смрћу суграђанину Б.Л. који му је потом узвратио паљевином аутомобила, при чему је повријеђен и превезен на лијечење у УКЦ Тузла.

Драма се одиграла јуче око 15.50 часова, а према незваничним информацијама мотив сукоба су неријешени имовински односи.

”Полицијској станици Шековићи 13. августа око 15.50 часова пријављено је да је Д.Р. дошао на приватни посјед и власнику упућивао пријетње по живот. Недуго затим Д.Р. је пријавио да му је Б.Л. запалио аутомобил”, наводе у ПУ Зворник.

У пожару Б.Л. је повријеђен и прва помоћ указана му је у Дому здравља у Шековићима, а потом је упућен на даље лијечење у УКЦ Тузла.

”О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву који је наложио да се против Б.Л. достави извјештај о почиљеном кривичном дјелу оштећене и одузимање туђе ствар, а против Д.Р. извјештај за кривично дјело угрожавање сигурности”, саопштила је ПУ Зворник.

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Тагови :

оштећење возила

Пријетње смрћу

Шековићи

ПУ Зворник

Свађа

хапшење

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