За полицајца Виктора Ћатића предложене мјере забране

Аутор:АТВ редакција
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Поступајућа тужитељка Тужилаштва КС испитала је Виктора Ћатића, полицијског службеника који је у уторак навече мотоциклом ударио четверо људи у Бињежеву и Општинском суду у Сарајеву предложила мјере забране за њега.
Против њега је отворена истрага због основане сумње да је починио кривично дјело "Тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја" у вези са кривичним дјелом "Угрожавање јавног саобраћаја".
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Он ће се једном седмично јављати у Полицијску управу Хаџићи, о чему ће наведена ПУ водити евиденцију те у случају нејављања осумњиченог без одлагања о томе обавијестити Суд.
Такође, предложено је и одузимање возачке дозволе за све категорије управљања путничким моторним возилима и мотоциклима, преноси Кликс.
"Уколико осумњичени прекрши наведену мјеру забране према њему се може одредити мјера притвора", казали су из Тужилаштва КС.
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Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се десила у уторак навече у Хаџићима смртно је страдала једна особа, док су три повријеђене.
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