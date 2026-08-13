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За полицајца Виктора Ћатића предложене мјере забране

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 21:53

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Поступајућа тужитељка Тужилаштва КС испитала је Виктора Ћатића, полицијског службеника који је у уторак навече мотоциклом ударио четверо људи у Бињежеву и Општинском суду у Сарајеву предложила мјере забране за њега.

Против њега је отворена истрага због основане сумње да је починио кривично дјело "Тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја" у вези са кривичним дјелом "Угрожавање јавног саобраћаја".

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Он ће се једном седмично јављати у Полицијску управу Хаџићи, о чему ће наведена ПУ водити евиденцију те у случају нејављања осумњиченог без одлагања о томе обавијестити Суд.

Такође, предложено је и одузимање возачке дозволе за све категорије управљања путничким моторним возилима и мотоциклима, преноси Кликс.

"Уколико осумњичени прекрши наведену мјеру забране према њему се може одредити мјера притвора", казали су из Тужилаштва КС.

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Подсјетимо, у саобраћајној несрећи која се десила у уторак навече у Хаџићима смртно је страдала једна особа, док су три повријеђене.

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Тагови :

Виктор Ћатић

Сарајево

мјере забране

Тужилаштво Кантона Сарајево

МУП Кантон Сарајево

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