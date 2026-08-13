Познат идентитет мотоциклисте који је погинуо на Мањачи

Аутор:АТВ редакција
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Возач мотоцикла М.Л погинуо је у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у Колима на Мањачи, потврђено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Несрећа се догодила око 07.30 часова.
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Тешка несрећа на Мањачи, погинуо мотоциклиста
"У овој саобраћајној незгоди учествовало је возило Службе хитне медицинске помоћи Дрвар којим је управљало лице иницијала В.Р. рођен 1985. године и мотоцикл којим је управљало лице иницијала М.Л. рођен 1970. године, које је смртно страдало", наводе из ОЈТ Бањалука.
Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима.
"Тужилац је наложио да се изврши обдукција, која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске, затим ванредни технички преглед возила, те да се предузму све потребне истражне радње и мјере са циљем утврђивања свих околности поменуте саобраћајне незгоде", наводе из ОЈТ Бањалука.
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