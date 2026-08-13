Тешка несрећа на Мањачи, погинуо мотоциклиста

Аутор:Огњен Матавуљ
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Возач мотоцикла погинуо је у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у Колима на Мањачи, сазнаје АТВ.
Трагедија се догодила око 7.40 часова у близини основне школе у Колима
”У незгоди је учествовао аутомобил и мотоцикл. У току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци”, наводе у ПУ Бањалука.
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