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Тешка несрећа на Мањачи, погинуо мотоциклиста

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Аутор:

Огњен Матавуљ
13.08.2026 09:34

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Возач мотоцикла погинуо је у саобраћајној несрећи која се јутрос догодила у Колима на Мањачи, сазнаје АТВ.

Трагедија се догодила око 7.40 часова у близини основне школе у Колима

”У незгоди је учествовао аутомобил и мотоцикл. У току је увиђај којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци”, наводе у ПУ Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

погинуо мотоциклиста

Мањача

Бањалука

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