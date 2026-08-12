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Због двије незгоде настао колапс у саобраћају: Аутомобил завршио на крову, има повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 18:01

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Једна особа повријеђена је у саобраћајној несрећи која се данас догодила у Дринској улици у Сарајеву, рекли су у Оперативном центру МУП-а КС.

Повријеђена особа је превезена на указивање љекарске помоћи, а у полицији немају информације о степену повреда. У овој несрећи један аутомобил је завршио на крову, а због ове несреће дошло је до великих гужви у овом дијелу града.

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Велике гужве створиле су се и након несреће која се у 17:15 сати догодила у близини Аутобуске станице у Сарајеву.

У Оперативном центру МУП-а КС за "Аваз" су казали да су у несрећи учествовала два возила, те да није било повријеђених. Једна трака је након несреће блокирана и формиране су велике колоне возила.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

гужва у саобраћају

МУП Кантон Сарајево

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