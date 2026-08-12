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Минић: Теслићу исплаћено пет милиона КМ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 17:23

Коментари:

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У Градској управи Теслић у току је састанак предсједника Владе Републике Српске Саве Минића са руководством града, на којем ће бити ријечи о текућим пројектима који се реализују на подручју ове локалне заједнице и будућим плановима.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић у радној је посјети Теслићу, гдје је разговарао са градским руководством о текућим и будућим пројектима.

Минић је рекао да је Влада током његовог премијерског мандата исплатила пет милиона КМ за Теслић и најавио да ће подршка бити настављена, како у овом крају тако и осталим јер се жели равномјеран развој Српске.

Минић је рекао да је током првог дијела посјете Теслићу са грађанима разговарао о проблемима са којима се суочавају.

"То се прије свега односило на развој водоводне мреже, фабрике воде, као и средства која је Влада одобрила за израду пречистача", рекао је Минић.

Додаје да је на састанку било ријечи и о санацији два школска објекта, у којима постоје проблеми у инфраструктури, због дотрајалости и да ће већ сутра са ресорним министром разговарати о динамици како да ове зграде што прије буду саниране.

Минић је рекао да је тема разговора био пут од Теслића до Котор Вароша, преко Масловара, који је некада био перспективан, а сада је веома девастиран.

У оквиру посјете Теслићу, Минић је положио вијенац испред спомен-плоче у Спомен-храму Пресвете Тројице у Теслићу и упалио свијећу за око 550 погинулих српских бораца.

Затим је посјетио нови објекат вртића "Палчић", за шта је Влада обезбиједила око милион КМ.

Током посјете стадиону Фудбалског клуба Пролетер, Минић је најавио да ће Влада Српске подржати реконструкцију овог стадиона, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Теслић

Република Српска

Пројекти

Инфраструктура

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