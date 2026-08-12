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Хуманитарни апел: Помозимо Маши Драганић (28) да настави лијечење у Бечу

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 17:03

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Маша Драганић
Фото: Go fund me

Маша Драганић (39), млада мајка поријеклом из Тузле, прави је симбол надљудској борби и медицинско чудо.

Са само 28 година суочила се са дијагнозом карцинома дојке, а током двогодишње лавовске борбе откривен јој је и засебан карцином грлића материце.

Болест је убрзо метастазирала на јетру и мозак, гдје је у једном тренутку забиљежено чак 36 метастаза. Посљедњи контролни налази показали су да су захваћене и мождане овојнице, због чега Маша улази у најкритичнију фазу своје животне битке.

Наде има у Бечу, али трошкови превазилазе могућности породице

Маша се тренутно лијечи у Бечу, гдје има приступ савременим терапијама које јој пружају стварну наду и прилику да настави да живи и буде уз свог трогодишњег сина. За наставак лијечења, честа путовања, смјештај и скупе терапије потребно је прикупити 96.000 евра, што далеко превазилази могућности њене породице.

Сви који желе помоћу могу да уплате новац директно на рачун:

Име и презиме: Маша Мехиновић Драганић

Број рачуна: 5673465900077433

Банка: АТОС БАНКА

Апелује се на све грађане да буду опрезни и уплате врше искључиво на наведени званични рачун, јер су се појавиле информације да појединци неовлашћено сакупљају новац у њено име.

Сви који нису у могућности да донирају, могу помоћи дијељењем њене приче како би апел стигао до што већег броја људи великог срца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Маша Драганић

Хуманитарна акција

лијечење

апел за помоћ

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