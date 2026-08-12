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Европљани се спремају за екстремније врућине: Температура расте брже него на осталим континентима

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:36

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Жене трче поред прскалице испред зграде Рајхстага у љетње јутро у Берлину, у Њемачкој, у уторак, 11. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Markus Schreiber

Милиони људи широм Европе спремају се за још један врели талас и још екстремније врућине.

У Француској, Италији и Шпанији, очекује се да ће се око 92 милиона људи данас суочити са температуром изнад 35 степени Целзијусових.

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Нови топлотни талас долази након што је западна Европа забиљежила свој најтоплији период у јуну и јулу откад постоје мјерења, саопштено је раније из службе ЕУ за климатске промјене "Коперникус".

Према подацима "Коперникуса", температура у Европи расте двоструко брже него на другим континентима.

Њемачка метеоролошка служба прогнозирала је да ће температура данас достићи 34 степена Целзијусова, јавља "Дојче веле".

Метеоролози најављаују да ће температура сутра порасти на 37 степени, а до петка чак на 39 степени Целзијусових у већем дијелу западне и јужне Њемачке.

Овај топлотни талас је трећи удар екстремне врућине који је Њемачка доживјела овог љета.

Дуготрајна врућина је довела до пада водостаја Рајне на рекордно низак ниво у појединим областима. Рајна је један од главних водених путева у Европи за транспорт жита, минерала, горива и друге робе.

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Суша утиче и на животну средину Њемачке и на њену економију, а компаније које се ослањају на робу која се обично транспортује водом суочавају се са проблемима због недостатка снабдијевања.

Екстремно висока температура преко 35 степени Целзијусових прогнозира се и за Француску, Шпанију и Италију.

Најновији удар екстремне врућине долази само неколико седмица након што су се Француска и Шпанија суочиле са неким од најгорих шумских пожара у својој историји.

У Шпанији, гдје је неколико шумских пожара и даље активно, национална метеоролошка агенција АЕМЕТ упозорава на температуру већу од 35 степени Целзијусових.

У међувремену, милиони људи хрле у Шпанију како би данас, односно вечерас, посматрали потпуно помрачење Сунца.

Шпанске власти распоредиле су више од 33.000 припадника полиције на подручја за посматрање помрачења и приступне тачке.

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Власти раде на спречавању ових окупљања која доводе до избијања нових шумских пожара, савјетујући посјетиоцима да не пале ватру, не бацају смеће и не паркирају своја возила у подручјима са сувом вегетацијом.

"Висока температура, акумулирана сувоћа вегетације и интензиван притисак на природна подручја због планираног путовања захтијевају екстремне превентивне мјере", рекао је министар унутрашњих послова Шпаније Фернандо Гранде-Марласка.

(Срна)

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Тагови :

Европа

врућина

топлотни талас

високе температуре ваздуха

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