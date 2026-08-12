Ерупција Етне паралисала Сицилију: Хиљаде путника заробљено, отказано 190 летова

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Аеродроми на Сицилији затворени су због ерупције Етне, односно вулканског пепела и неповољних вjетрова.
Аеродром у Катанији биће затворен најмање данас до 18 часова, док је аеродром Комизо био затворен до 10 часова, пренијела је Corriere della sera.
Већ седми дан очи су упрте у небо, док се на информационим таблама непрестано мијењају подаци о поласцима и доласцима. Седам дана отказаних летова, кашњења и преусмјеравања на аеродромима широм Сицилије, као и чекања која су аеродром Фонтанароса претворила у љетњи пакао за хиљаде путника.
Етна и даље еруптира, а аеродром у Катанији, који је данас затворен најмање до 18 часова, и даље трпи посљедице вулканског пепела и ради са прекидима. За сада није јасно када ће се ситуација нормализовати.
Компанија САЦ, која управља аеродромима у Катанији и Комизу, саопштила је да је "спремна да поново покрене све аеродромске активности чим надлежни органи одобре поновно отварање ваздушног простора".
Како се наводи, сва аеродромска инфраструктура одржава се у пуној оперативној функцији како би се саобраћај постепено обновио чим услови буду безбједни.
Etna, la lingua della colata lavica avanza. Tanti turisti ad ammirarla pic.twitter.com/YSi8B2UllT— Local Team (@localteamit) August 12, 2026
САЦ упозорава да кретање облака вулканског пепела захтијева промјене у реду летења, понекад и неколико пута дневно.
Компанија подсјећа да су за организацију летова, укључујући отказивања, кашњења, преусмеравања и промјене термина, одговорне саме авио-компаније, које су дужне да путницима обезбједе помоћ и алтернативне начине путовања.
САЦ наводи да активно сарађује са аеродромима у Палерму и Трапанију, као и са регионалним транспортним мрежама, како би се путницима олакшало проналажење алтернативних веза.
Према првим проценама, само у Палерму је од поновног активирања Етне преусмерено око 190 летова. Око 30.000 путника наводно је осетило последице хаоса.
Der Ätna bricht aus, weil unsere Regierung nichts gegen den Klimawandel unternehmen will und wieder Öl- und Gasheizungen zulässt. pic.twitter.com/KFwtuaMebH— Künstliche Intelligenz (@KI_Agent) August 11, 2026
На друштвеним мрежама огорчени туристи објављују фотографије огромних редова испред шалтера авио-компанија и описују како су у посљедњем тренутку морали сами да организују превоз до других аеродрома.
Палермо, Трапани и, до јуче увече, Комизо били су "излазне руте" за путнике. Вулкански пепео приморао је и овај посљедњи аеродром да буде затворен, али је он поново отворен касније током преподнева.
Етна поново еруптира, због чега су аеродроми у Катанији и Комизу затворени. Као разлог се наводе вулкански пепео и вјетрови који га разносе.
Међутим, путницима из Катаније није нимало лако да стигну до Палерма или Трапанија. Аутобуси су препуни, изнајмљивање аутомобила је отежано, шатл превоза има мало, док су таксисти подигли цијене.
Ванредна ситуација показала је колико је осјетљив аеродромски систем на Сицилији. Ако главни аеродром, пети по величини у Италији, буде блокиран, посљедице могу бити огромне, не само за путнике.
Свијет
Етна избацује пепео у атмосферу: Отказани летови
Хотели, туристичке агенције и организатори путовања страхују од отказивања резервација и озбиљне штете по репутацију Сицилије као туристичке дестинације.
Фиавет Сицилиа, сицилијанска федерација туристичких агенција, затражила је формирање сталног одбора који би се бавио ванредним ситуацијама на аеродромима, док гувернер Сицилије Ренато Шифани најављује издвајање додатних средстава.
"Планином" се не може управљати, али саобраћајним везама може, поручују градски одборници странака МПА, ФИ и Лиге, који критикују САЦ, компанију задужену за управљање аеродромом.
У међувремену, свега неколико километара од хаоса на Фонтанароси, призори лаве која приземљује авионе привлаче стотине посматрача на Етну. За њих је ерупција спектакл лета.
Према подацима ВААЦ-а (Центра за савјетовање о вулканском пепелу) у Тулузу, облак пепела достигао је висину од око 5.500 метара и креће се према југу и југозападу.
Мање количине пепела забиљежене су и изнад Малте и Либије.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
20
36
20
36
20
33
20
17
20
03
Тренутно на програму