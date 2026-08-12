Logo

Амерички медији пишу: Венс тражио од Зеленског да обустави нападе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:07

Коментари:

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс укрцава се у авион Другог ваздухопловства за полазак за Будимпешту, у заједничкој бази Ендруз, Мериленд, у понедјељак, 6. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Pool /Jonathan Ernst/

Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс затражио је од украјинског предсједника Владимира Зеленског да Кијев обустави нападе на постројења Каспијског цјевоводног конзорцијума у Црном мору, објавио је лист "Фајненшел тајмс" позивајући се на америчке и украјинске званичнике.

Према изворима листа, Венс је овај захтјев упутио Зеленском током телефонског разговора 31. јула. Кијев од тада није нападао танкере са нафтом у близини терминала Конзорцијума.

Како се наводи, Сједињене Државе биле су забринуте због потеза Украјине јер су они дестабилизовали нафтна тржишта и наносили штету америчким компанијама које учествују у испоруци нафте из Казахстана.

"Блумберг" је објавио у суботу да је Украјина, на захтјев САД, пристала да обустави нападе на танкере који нису у руском власништву и постројења Конзорцијума у Црном мору која се користе за испоруку нафте из Казахстана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џеј Ди Венс

Володимир Зеленски

Украјина

Коментари (0)

Више из рубрике

Теретни бродови плове поред пјешчаних спрудова при ниском водостају на ријеци Рајни поред луке Келн-Нил у Келну, Њемачка, понедјељак, 10. августа 2026.

Свијет

Алармантно: Водостај Дунава наставља да опада широм Бугарске

1 д

0
Чамци су насукани у бочном рукавцу ријеке Рајне који је остао без воде у Макенхајму близу Мајнца, у Њемачкој, понедјељак, 10. августа 2026.

Свијет

Рајна има лоше вијести за њемачку привреду

1 д

0
Ова сателитска фотографија, снимљена у сриједу, 5. августа 2026. године, приказује танкер „Каролајн Безенги“, који се насукао и дјелимично потонуо уз обалу Омана, при чему сирова нафта истиче у море.

Свијет

Нафта из насуканог танкера стигла до обале Омана

1 д

0
Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."

Свијет

Путин обукао униформу и рекао: "НАТО је кренуо..."

1 д

0

  • Најновије

20

33

Због ових грешака са обрвама можете изгледати старије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима