Амерички медији пишу: Венс тражио од Зеленског да обустави нападе

Аутор:АТВ редакција
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Амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс затражио је од украјинског предсједника Владимира Зеленског да Кијев обустави нападе на постројења Каспијског цјевоводног конзорцијума у Црном мору, објавио је лист "Фајненшел тајмс" позивајући се на америчке и украјинске званичнике.
Према изворима листа, Венс је овај захтјев упутио Зеленском током телефонског разговора 31. јула. Кијев од тада није нападао танкере са нафтом у близини терминала Конзорцијума.
Како се наводи, Сједињене Државе биле су забринуте због потеза Украјине јер су они дестабилизовали нафтна тржишта и наносили штету америчким компанијама које учествују у испоруци нафте из Казахстана.
"Блумберг" је објавио у суботу да је Украјина, на захтјев САД, пристала да обустави нападе на танкере који нису у руском власништву и постројења Конзорцијума у Црном мору која се користе за испоруку нафте из Казахстана, преноси Срна.
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