Инвазија медуза: Зашто је заустављен рад три реактора у у највећој француској нуклеарној електрани?

Аутор:АТВ редакција
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Упркос потрошњи стотина хиљада евра на заштиту постројења нуклеарне електране Гравелин од роја медуза попут оног који је довео до затварања реактора 11. августа 2025. године, сценарио се поновио и данас, годину касније.
Дијелови постројења су искључени, због присуства неколико десетина тона медуза које блокирају системе за пумпање, пише "Политико".
"Тимови на лицу мјеста су потпуно мобилисани како би осигурали безбједност постројења и поново повезали реакторе са националном електроенергетском мрежом", наводи се у саопштењу комуналне компаније ЕДФ.
Инвазија медуза у уторак је најновији у низу инцидената изазваних климатским променама који су погодили француску нуклеарну електрану током посебно пакленог љета.
Пораст температуре мора је посљедњих година учинио ројеве медуза чешћим дуж француске обале, а ти ројеви могу утицати на способност постројења да уноси морску воду – што се и догодило. Након прошлогодишњег инцидента у постројењу на Сјеверном мору, ЕДФ је инсталирао камере и распоредио рибарске бродове како би пратио ситуацију.
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Иако су бродови спријечили масовни прилив медуза у суботу и недјељу, на крају су били преплављени јер је рој порастао са "око 100 килограма" на "неколико десетина тона" саопштио је ЕДФ.
Противници нуклеарне енергије су брзо реаговали на инцидент.
"Ово само указује на то да нуклеарне електране нису довољно опремљене да се носе са посљедицама климатских промјена", саопштио је француски огранак Гринписа.
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