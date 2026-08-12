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Инвазија медуза: Зашто је заустављен рад три реактора у у највећој француској нуклеарној електрани?

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 13:56

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Медуза је један од морфолошких облика жарњака који води слободнопливајући начин живота, размножава се полно и има облик звона чиме се разликује од другог облика - полипа
Фото: pexels/Nidhi Shah

Упркос потрошњи стотина хиљада евра на заштиту постројења нуклеарне електране Гравелин од роја медуза попут оног који је довео до затварања реактора 11. августа 2025. године, сценарио се поновио и данас, годину касније.

Дијелови постројења су искључени, због присуства неколико десетина тона медуза које блокирају системе за пумпање, пише "Политико".

"Тимови на лицу мјеста су потпуно мобилисани како би осигурали безбједност постројења и поново повезали реакторе са националном електроенергетском мрежом", наводи се у саопштењу комуналне компаније ЕДФ.

Инвазија медуза у уторак је најновији у низу инцидената изазваних климатским променама који су погодили француску нуклеарну електрану током посебно пакленог љета.

Пораст температуре мора је посљедњих година учинио ројеве медуза чешћим дуж француске обале, а ти ројеви могу утицати на способност постројења да уноси морску воду – што се и догодило. Након прошлогодишњег инцидента у постројењу на Сјеверном мору, ЕДФ је инсталирао камере и распоредио рибарске бродове како би пратио ситуацију.

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Иако су бродови спријечили масовни прилив медуза у суботу и недјељу, на крају су били преплављени јер је рој порастао са "око 100 килограма" на "неколико десетина тона" саопштио је ЕДФ.

Противници нуклеарне енергије су брзо реаговали на инцидент.

"Ово само указује на то да нуклеарне електране нису довољно опремљене да се носе са посљедицама климатских промјена", саопштио је француски огранак Гринписа.

(рт балакн)

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Тагови :

медузе

инвазија

нуклеарна електрана

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