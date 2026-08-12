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Из дана у дан пада цијена прасића, ево гдје килограм живе ваге кошта само 4 КМ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 14:26

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Из дана у дан пада цијена прасића, ево гдје килограм живе ваге кошта само 4 КМ

Прасићи у Српској одавно нису били јефтинији. Тренутно, килограм живе ваге је бар упола јефтинији него пред Ђурђевдан.

Уочи ове славе, прасићи су ишли и до 10 КМ по килограму.

Тренутно, њихова просјечна цијена креће се око 5 КМ, а на појединим локалитетима износи 4 КМ по килограму живе ваге.

Узгајивачи су се надали да ће бар у јулу и августу цијена нешто порасти, с обзиром на то да се у овом периоду људи више окупљају и да се више праве славља.

Међутим, цијена прасића је таква, да они који се баве њиховим узгојем, готово да и не памте нижу.

У Удружењу узгајивача свиња Српске наглашавају да ће прасићи, можда нешто поскупјети ових дана, али не очекују да њихова цијена оде значајније.

– До средине септембра би цијена живе ваге могла да порасте, а онда опет иде појефтињење. У овом периоду требала је да порасте потражња, али то се није десило. Зато цијене и јесу овакве – каже за Српскаинфо предсједник овог удружења Мишо Маљчић.

У Бањалуци, цијена се креће око 5-6 КМ по килограму живе ваге.

У Семберији, килограм живе ваге прасића пада и до само 4 КМ.

Како кажу у Удружењу пољопривредника села Семберије и Мајевице, прасићи на овом подручју никада нису били јефтинији.– Разлог је слаба потражња која је, опет, добрим дијелом условљена прекомјерним увозом јефтиног меса и стоке. У Семберији је продају успорила и свињска куга, тако да узгајивачима ништа не иде наруку – истиче за Српскаинфо предсједник овог удружења Саво Бакајлић.

Према његовим ријечима ситуацију ће додатно погоршати пропаст овогодишњег рода кукуруза због суше.– Дакле, сточна храна ће бити скупља, а оно што производимо јефтиније. Пет до 12 је да се уведу заштитне мјере и спасе оно што се спасти да – упозорава Бакајлић.

За разлику од јефтиних прасића, прасеће печење и даље држи цијену, па килограм у Бањалуци иде и до 40 КМ.

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Тагови :

прасићи

Цијена прасића

свињетина

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