Бањалучани љетовање платили 4.265 КМ, па побјегли из хотела: "Ово није оно што смо платили”

Аутор:Огњен Матавуљ
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Љетовање у Грчкој неће остати у лијепом сјећању једном пару из Бањалуке. Незадовољни смјештајем напустили су хотел са четири звјездице и о властитом трошку се смјестили у други.
Иако су унапријед платили шестодневни all inclusive аранжман у хотелу ”Kinetta beach” у Лутракију, тврде да нису добили оно што су платили.
Ж.К. из Бањалуке и његова дјевојка за све криве Туристичку агенцију „Kontiki travel“ из Бањалуке, којој су за аранжман са чартер летом из Бањалуке платили 4.265 КМ. Према њиховим ријечима, све је текло по плану до доласка на дестинацију.
”Смјештај ни приближно није изгледао као на фотографијама које су нам показане у Бањалуци. Све је било у лошем стању. Платили смо собу са брачним креветом, а добили раздвојене кревете за студенте. Купатило није личило на оно које нам је показано. Умјесто туш кабине у њему је била када. Довољно је рећи да се умјесто прекидача на водокотлићу налазио шараф”, прича Ж.К.
Он тврди да су им, приликом договарања аранжмана, радници ”Kontikija” фотографије смјештаја показивали на ”Bookingu”, јер у том тренутку није радио веб сајт агенције. Због тога су вјеровали да су те собе и платили. Испоставило се да су гледали Superior собе, а добили су Standard собе. То су им, како тврди, рекли и у хотелу, након што су тражили да их смјесте у собе које су платили.
”Преварани смо, јер смо тек касније видјели да и у уговору пише Standard собе. Хотел нам је нудио другу собу, али су рекли да се не разликује од оне у коју су нас већ смјестили. Одбили смо тај смјештај, јер то није оно што смо купили. Напустили смо хотел ”Kinetta Beach” и смјестили се у други хотел. Ту смо поново морали да платимо цијели аранжман, а кући нисмо могли јер смо били везани за чартер лет. Умјесто на Егејском мору, завршили смо 70 километара даље на Јонском мору. Чак смо и вожњу таксијем с једне на другу локацију сами морали да платимо 85 евра”, прича Бањалучанин.
Он каже да су о свему обавијестили ”Kontiki”, те да су уложили рекламацију. Одговорено им је да су добили шта су платили и да агенција није крива што су њихова очекивања велика.
”Када би видио смјештај који нас је дочекао, нико нормалан то не би платио преко 4.000 КМ. То је класична превара. Покажу ти једно, а смјесте те у друго. Шта су нам показивали могу видјети на снимку свог видео надзора, само нек врате камере на 17. јул, између 10.40 и 11 часова. Сада неће да нам врате новац. Али новац ни не желимо, већ нек нам као обештећене обезбједе неки други аранжман”, каже Ж.К, најављујући да против агенције поднијети тужбу.
Ведран Јокић, директор ”Kontiki travela”, за АТВ каже да је упознат са цијелим случајем и да су путници на лицу мјеста добили оно што су уговорили. Односно Standard собу у хотелу са четири звјездице, чију категоризацију не ради агенција већ ресорно министарство Грчке. Наглашава да звјездице не означавају луксуз, већ садржај хотела.
”Они су на лицу мјеста направили ексцес и због њиховог понашања рецепција је позвала полицију. Наш водич их је молио да повуку пријаву и он је путницима, упркос пријетњама и неугодностима које су му приуштили, пронашао други хотел који је био доступан. Будући да им се соба није свидјела њима је нуђено да пређу у другу собу, али нису жељели ни да је погледају, нити да остану у том хотелу”, каже Јокић.
С друге стране пар тврди да нико није правио ексцес у хотелу, нити је било каква полиција долазила на рецепцију иако су они жељели да их позову јер сматрају да су преварени.
Јокић наглашава да ”Kontiki” у својој сталној понуди нема Superior собе, јер се тај дио хотела у етапама реновира, капацитет је смањен и све доступне собе су унапријед резервисане.
”Жао нам је због њиховог субјективног осјећаја да им се не свиђа соба коју су добили. Али, њима ништа није показано на ”Bookingu” као што тврде. Резервације се раде искључиво преко нашег сајта, а ту не постоје фотографије Superior соба. Баш из тих разлога. Зашто би показивали слике соба за које не можемо гарантовати? Постоје само фотографије Standard соба које имамо у понуди. Не можемо ми утицати на то како ће се хотел представљати на другом сајту или платформи”, истиче Јокић.
Он је поновио да су путници добили оно што је уговором дефинисано, а то је лет из Бањалуке, трансфер до хотела и Standard соба у хотелу са 4*.
”Агенција не може сносити трошкове њиховог одласка у други хотел, нити вожњу таксијем, јер то не спада у наше услуге. Ако се некоме нешто не свиђа, може промијенити и пет хотела на дестинацији али свако од нас мора бити свјестан да то и кошта”, закључује директор ”Kontiki travela”.
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