Приједор: Обновљен улаз у зграду Дом здравља

Аутор:АТВ редакција
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Дом здравља Приједор обновио је улаз у зграду медицине рада, чиме су додатно унапријеђени безбједност, функционалност и изглед овог простора, саопштено је данас из ове јавне здравствене установе.
Радови су обухватили санацију кровне заштите и надстрешнице, замјену и допуну кровног лима са сливницима, фасадерске и молерске радове, постављање мраморних окапница уз бочне зидове степеништа, нове ограде и рукохвата, као и замјену улазних врата.
Већину радова извели су запослени Дом здравља и на тај начин установа је, осим квалитетно обављених радова, остварила и знатне уштеде.
"Дом здравља Приједор наставља да рационално управља расположивим средствима, истовремено улажући у побољшање услова за кориснике услуга и запослене. Обновљен и безбједнији улаз у зграду медицине рада још је један корак у континуираном унапређењу инфраструктуре и услова за пружање здравствених услуга", наводи се у саопштењу, преноси Срна.
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