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Приједор: Обновљен улаз у зграду Дом здравља

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:00

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Приједор Дом здравља
Фото: Srna

Дом здравља Приједор обновио је улаз у зграду медицине рада, чиме су додатно унапријеђени безбједност, функционалност и изглед овог простора, саопштено је данас из ове јавне здравствене установе.

Радови су обухватили санацију кровне заштите и надстрешнице, замјену и допуну кровног лима са сливницима, фасадерске и молерске радове, постављање мраморних окапница уз бочне зидове степеништа, нове ограде и рукохвата, као и замјену улазних врата.

Већину радова извели су запослени Дом здравља и на тај начин установа је, осим квалитетно обављених радова, остварила и знатне уштеде.

"Дом здравља Приједор наставља да рационално управља расположивим средствима, истовремено улажући у побољшање услова за кориснике услуга и запослене. Обновљен и безбједнији улаз у зграду медицине рада још је један корак у континуираном унапређењу инфраструктуре и услова за пружање здравствених услуга", наводи се у саопштењу, преноси Срна.

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Тагови :

Приједор

Дом здравља

љекари

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