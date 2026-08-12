Камион ударио жену у приједорском насељу

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се данас око поднева у улици Српских великана у приједорском насељу Гомјеница, када је теретно моторно возило ударило жену која се налазила на тротоару код аутобуског стајалишта.
Како наводи Приједор данас, саобраћајка се догодила на тротоару у непосредној близини аутобуског стајалишта, гдје се жена у тренутку удара налазила.
На мјесто догађаја убрзо је стигла екипа службе хитне помоћи приједорског Дома здравља, која је повријеђену жену медицински збринула. Засад нема званичних информација о степену њених повреда.
Увиђај на лицу мјеста обављају полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор. Због вршења увиђаја и уклањања посљедица несреће, саобраћај на овом дијелу пута одвија се успорено, а полиција преусмјерава возила на алтернативне правце.
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