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Камион ударио жену у приједорском насељу

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 15:40

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Тешка саобраћајна незгода догодила се данас око поднева у улици Српских великана у приједорском насељу Гомјеница, када је теретно моторно возило ударило жену која се налазила на тротоару код аутобуског стајалишта.

Како наводи Приједор данас, саобраћајка се догодила на тротоару у непосредној близини аутобуског стајалишта, гд‌је се жена у тренутку удара налазила.

На мјесто догађаја убрзо је стигла екипа службе хитне помоћи приједорског Дома здравља, која је повријеђену жену медицински збринула. Засад нема званичних информација о степену њених повреда.

Увиђај на лицу мјеста обављају полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор. Због вршења увиђаја и уклањања посљедица несреће, саобраћај на овом дијелу пута одвија се успорено, а полиција преусмјерава возила на алтернативне правце.

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Тагови :

Приједор

Камион

Повријеђен пјешак

Саобраћајна несрећа

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