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Претучени Ненад Рашковић пребачен у Београд на лијечење

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:24

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Ненад Рашковић из села Дрен кога је претукла тзв. косовска полиција
Фото: Tanjug/ STR/ bg

Ненад Рашковић из села Дрен у општини Зубин Поток кога је тзв. косовска полиција брутално претукла, превезен је из КБЦ Косовска Митровица у Ургентни центар Клиничког центра Србије.

Рашковић је санитетом стигао у Клинички центар Србије, гдје ће наставити лијечење.

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Он је јуче изјавио да су га тројица полицајаца извукла из породичне куће, након чега су га одвели у шуму, везали за дрво и тукли га, тражећи да им да оружје, које, како истиче, нема.

Директор КБЦ Косовска Митровица Златан Елек изјавио је раније данас да Рашковић има контузију главе, повреде предње и задње стране грудног коша, гдеј су екскориације и хематоми, прелом деветог ребра, повишен крвни притисак и изузетну психичку трауму.

(Танјуг)

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Тагови :

Ненад Рашковић

Косово и Метохија

Београд

претучен Србин

тзв.косовска полиција

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