Претучени Ненад Рашковић пребачен у Београд на лијечење

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Рашковић из села Дрен у општини Зубин Поток кога је тзв. косовска полиција брутално претукла, превезен је из КБЦ Косовска Митровица у Ургентни центар Клиничког центра Србије.
Рашковић је санитетом стигао у Клинички центар Србије, гдје ће наставити лијечење.
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Он је јуче изјавио да су га тројица полицајаца извукла из породичне куће, након чега су га одвели у шуму, везали за дрво и тукли га, тражећи да им да оружје, које, како истиче, нема.
Директор КБЦ Косовска Митровица Златан Елек изјавио је раније данас да Рашковић има контузију главе, повреде предње и задње стране грудног коша, гдеј су екскориације и хематоми, прелом деветог ребра, повишен крвни притисак и изузетну психичку трауму.
(Танјуг)
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