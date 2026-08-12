Ближи се крај пакленим врућинама: Спремите се за пљускове и грмљавину

Аутор:АТВ редакција
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Након периода изразито високих температура, у Босни и Херцеговини у наредних 7 до 10 дана не очекују се веће врућине, наводи БХ Метео.
Продор хладнијег зрака, који ће главнином захватити подручја источније од БиХ, већ данас, 12. аугуста, доноси блажи пад температуре у сјеверним дијеловима БиХ, док ће се израженије освјежење осјетити у четвртак, 13. аугуста, и петак, 14. аугуста.
Дневне температуре у четвртак и петак кретат ће се углавном између 26 и 31 степен, док ће на југу земље бити топлије, уз температуре до 37 степени.
Према прогнози БХ Метео, наредна два дана углавном ће протећи уз претежно сунчано вријеме.
Данас послијеподне могућ је тек риједак и краткотрајан пљусак, док се у четвртак и петак не очекују значајније падавине.
Ни током викенда, 15. и 16. аугуста, нема назнака за кишу. Вријеме ће бити претежно сунчано, а температуре ће поново почети расти.
Посебно ће недјеља бити врућа и врло врућа, уз дневне температуре од 33 до 37 степени широм БиХ.
Јутра ће углавном бити свјежија, а најугодније ће бити у петак и суботу ујутро, када се очекују најниже јутарње температуре у овом периоду.
Према тренутним прогнозама, значајнија промјена времена очекује се почетком наредне седмице.
У понедјељак, 17. аугуста, и уторак, 18. аугуста, изгледни су киша и локални пљускови праћени грмљавином. Док би се у понедјељак падавине могле појављивати локално, у уторак су могуће у већем дијелу земље.
То би могло донијети ново освјежење након пораста температура током викенда.
БХ Метео наводи да се, према тренутним прогнозама, у наредних 7 до 10 дана не очекује повратак екстремних врућина, иако ће поједини дани, посебно на југу земље, и даље бити веома топли.
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