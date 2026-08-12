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У шест мјеста ванредна ситуација због вишедневног прекида редовног водоснабдијевања

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 16:53

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Славина-чесма-вода
Фото: АТВ

У бијељинским мјестима Љесковац, Којчиновац, Јања, Глоговац, Нова Јања и Модран проглашена је ванредна ситуација због вишедневног прекида редовног водоснабдијевања и учесталих хаварија на транспортном цјевоводу за Јању.

Прекидом водоснабдијевања обухваћено је више од 4.200 корисника, и то 304 у Љесковцу, 493 у Којчиновцу, 2.485 у Јањи, 186 у Глоговцу, 757 у Новој Јањи и 60 у Модрану.

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За становништво угрожених подручја биће обезбијеђено додатно снабдијевање водом до успостављања редовног.

Биће упућене цистерне са водом за пиће, те постављене и покретне чесме. О мјестима на којима ће бити обезбијеђено преузимање воде грађани ће бити благовремено информисани.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације донио је градоначеник Бијељине на приједлог градског Штаба за ванредне ситуације.

Проглашењем ванредне ситуације стварају се услови за хитно предузимање мјера и ангажовање свих расположивих капацитета ради стабилизације водоснабдијевања и отклањања посљедица настале ситуације.

Као трајно рјешење предвиђа се што хитнија комплетна реконструкција критичног дијела транспортног цјевовода, да би било обезбијеђено поуздано и континуирано водоснабдијевање становништва овог дијела града.

Из предузећа "Водовод и канализација" Бијељина саопштили су да се хаварија на критичном дијелу транспортног цјевовода догодила 18. јула, као и у понедјељак, 10. августа, од када траје прекид редовног водоснабдијевања.

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Проблем је посебно изражен због високе температуре, која додатно отежава живот становништву и повећава потребу за сигурним и континуираним снабдијевањем водом.

Из овог предузећа су навели да је усљед хаварија причињена и материјална штета становницима овог подручја, укључујући плављења дворишта, кућа и помоћних објеката.

(Срна)

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Тагови :

Бијељина

Вода

Водоснабдијевање

ванредна ситуација

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