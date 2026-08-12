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Жена коју је ударио камион хитно пребачена на УКЦ

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 17:34

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Жена М. Р. из Приједора повријеђена је данас након што ју је ударио камион у приједорском насељу Гомјеница, потврђено је из Полицијске управе Приједор.

У саобраћајној несрећи учествовали су теретно возило којим је управљао возач З. К. из Приједора и пјешакиња М. Р.

Због тежине задобијених повреда, повријеђена жена је након указивања прве помоћи хитно превезена на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Камион ударио жену у приједорском насељу

Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, преноси Српскаинфо.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

Повријеђен пјешак

Приједор

Република Српска

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