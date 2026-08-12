Жена коју је ударио камион хитно пребачена на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Жена М. Р. из Приједора повријеђена је данас након што ју је ударио камион у приједорском насељу Гомјеница, потврђено је из Полицијске управе Приједор.
У саобраћајној несрећи учествовали су теретно возило којим је управљао возач З. К. из Приједора и пјешакиња М. Р.
Због тежине задобијених повреда, повријеђена жена је након указивања прве помоћи хитно превезена на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Хроника
Камион ударио жену у приједорском насељу
Увиђај на мјесту несреће обавили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Приједор, преноси Српскаинфо.
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