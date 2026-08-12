Зашто је важно истуширати се послије купања у мору?

Аутор:АТВ редакција
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Један од најљепших љетних осјећаја је излазак из мора и сушење на сунцу. Многи тада и не помишљају на туширање, поготово ако планирају да се убрзо поново окупају. Со која остаје на кожи и коси некима је чак неизоставни дио боравка на плажи.
Ипак, остављање морске воде на тијелу није увијек најбоља идеја. Осим соли, на кожи могу остати пијесак, ситни морски организми и остаци алги, док комбинација свега тога са сунцем и високим температурама код осјетљивијих особа може изазвати сувоћу, затезање и иритацију.
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Због тога једноставно испирање тијела обичном водом након купања може бити корисна љетна навика.
Када изађемо из мора, вода која је остала на кожи постепено испарава, али кристали соли остају на њеној површини.
Посљедица може бити осјећај сувоће и затезања, посебно код људи чија је кожа и иначе склона исушивању.
Током дана на плажи кожа је истовремено изложена сунцу, вјетру и високим температурама, што може додатно погоршати ситуацију. Послије неколико сати могу се појавити:
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Морска вода не дјелује исто на свакога. Док поједини људи неће примјетити никакве посљедице, код других се могу јавити свраб, пецкање или црвенило.
Посебно непријатно може бити ако на кожи постоје мале огреботине, ранице или иритације настале након бријања или депилације. Со може додатно појачати пецкање на таквим мјестима.
Кратко испирање чистом водом након изласка из мора може помоћи да се уклони со и смањи непријатан осјећај.
Морска вода није стерилна. У њој живе бројни микроорганизми, планктон и алге, чији ситни остаци након пливања могу завршити на кожи или купаћем костиму.
У највећем броју случајева то неће изазвати никакав проблем. Међутим, код осјетљивијих особа, као и након боравка у води у којој је повећана концентрација одређених алги или других организама, могу се појавити осип, свраб или црвенило.
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Туширањем зато не уклањамо само морску со, већ и друге остатке који су се током купања задржали на тијелу.
Морска вода остаје и у материјалу купаћег костима. Ако га дуго не скинемо, кожа је истовремено изложена влази, соли, топлоти и трењу.
Иритација се посебно може појавити на прегибима и дијеловима тијела на којима купаћи костим чврсто пријања уз кожу.
Због тога је након посљедњег уласка у море тог дана пожељно скинути мокар купаћи костим и испрати тијело.
Таласаста коса карактеристична за дане проведене на мору многима изгледа одлично, али морска вода може имати и другу страну.
Често излагање соли може учинити косу сувом и грубом, а власи се могу лакше замрсити и постати склоније пуцању. Комбинација соли, јаког сунца и вјетра посебно може утицати на косу која је већ сува, оштећена, фарбана или хемијски третирана.
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Зато је корисно испрати косу обичном водом након боравка у мору.
Посљедице морске воде нису ограничене само на власи. Со се задржава и на кожи главе, па код појединих људи може изазвати сувоћу, свраб или осјећај затезања.
Ако током љетовања примијетите да вас кожа главе након дана проведеног на плажи сврби више него иначе, темељно испирање косе и коже главе обичном водом може бити корисно.
Ако током дана више пута улазите у море, нема потребе да након сваког купања користите гел за туширање и шампон. Пречесто коришћење средстава за чишћење може и само допринијети исушивању коже.
Довољно је испирање обичном водом како бисте уклонили вишак соли, пијесак и друге остатке из мора.
Након посљедњег купања тог дана можете се темељније истуширати, а затим на још благо влажну кожу нанијети хидратантни лосион или крему.
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И косу је добро темељно испрати. Ако је након боравка у мору посебно сува, могу помоћи регенератор или хидратантна њега.
Уколико се након купања појаве изражено црвенило, интензиван свраб, осип, оток или други неуобичајени симптоми који не пролазе, не треба аутоматски претпоставити да је за њих одговорна само морска со.
Овај осјећај соли на кожи многима је нераскидиво повезан са љетом и одмором. Ипак, када завршите са купањем за тај дан, неколико минута проведених под тушем може бити једноставан начин да кожу и косу ослободите свега што је на њима остало након боравка у мору.
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