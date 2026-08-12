Лео Меси се опростио од оца: Не знам шта ћу без тебе

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи фудбалер свих времена Лионел Меси остао је без оца.
Хорхе Меси преминуо је послије краће болести, за коју се сазнало баш прије него што је Меси отишао на Свјетско првенство у САД, Мексико и Канаду са репрезентацијом Аргентине, гдје је поражен у финалу од Шпаније послије продужетака (0:1).
Први пут од губитка, Меси се огласио на друштвеним мрежама и у емотивној поруци покушао је да пренесе свијету колико му је тешко у овим тренуцима.
"Тата, још увијек не могу да вјерујем да те нема. Још ми то није стигло до главе, или прије, не желим да допре. Тако ми је тешко да замислим да те више никада нећу видјети, да више никада нећемо разговарати. Знам да си се мучио и да је овако најбоље, али отишао си од нас прерано. Имали смо још толико тога у чему је требало заједно да уживамо", написао је Меси који је сада открио и да је за Аргентину играо баш на наговор оца.
"Стално си ме молио да одиграм још једно Свјетско првенство, а само неколико дана прије него што је почело, стање ти се погоршало. Било је то први пут да нећеш бити са мном на неком турниру, али мама ми је стално говорила да ће ти бити боље и да ћеш бити довољно добро да отпутујеш. Ја сам ти стално понављао да ћемо стићи до финала како би могао да дођеш. Послије сваке утакмице чекао сам твоју поруку и недостајала ми је, тата. Тада сам схватио колико је ситуација заправо озбиљна. Па ипак, нисам могао да престанем да размишљам о томе да одемо што даље, како бих ти дао више времена и прилику да погледаш бар једну утакмицу.
Стигли смо до финала, али ти ниси могао да будеш тамо. Хтио сам да побиједим како бих ти донио трофеј и показао ти још један. Нисам успио. Ноге ми једноставно нису давале више. Овог пута сам покушао да идем преко граница онога што моје тијело може да поднесе, али нисам могао. Ниједног тренутка се нисам физички осјећао како треба."
"Све ти ово говорим јер је то била једина ствар о којој нисмо стигли да поразговарамо. Све остало већ знаш. Чули смо се сваки дан и виђали кад год су ми обавезе то дозвољавале. Не знам шта ћу без тебе. Не знам како да наставим даље. Цијелог живота сам само играо фудбал, а сада имам озбиљне сумње да ли ћу то радити још дуго. Био си уз мене од самог почетка, а тако је мало остало до краја. Зашто ниси могао да издржиш још само мало, па да завршимо то заједно?
Знам да је твоја срећа долазила из тога што видиш да је твоја породица добро - твоја жена, твоја дјеца и, изнад свега, а да нико други то не зна, гледајући мене како играм... Тако је било одмалена. Водио си ме на сваки тренинг чим би дошао с посла. Мама ме је водила на многе од њих јер си ти радио", писао је Меси и додао да никада није пропустио ниједну утакмицу.
"Био си мој тата, мој пријатељ и мој заступник. Увијек си тачно знао ко треба да будеш у ком тренутку и никада ни у чему ниси погријешио. Упркос неким свађама или несугласицама, увијек си био у праву. На крају, ствари би се увијек завршиле онако како си ти рекао да хоће. Много ћеш ми недостајати, али бићеш увијек присутан, посебно у начину на који васпитавам своју дјецу, јер их учим и одгајам онако како сте ти и мама одгајали мене. Почивај у миру и чувај нас одозго, баш као што си то радио и овдје. Хвала ти на свему", закључује се у његовој објави, преноси Мондо.
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