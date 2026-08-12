Званично: Дејан Станковић отишао из Звезде!

Аутор:АТВ редакција
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ФК Црвена звезда прихватила је оставку Дејана Станковића на мјесту тренера првог тима.
Станковић се послије пораза од Хапоела Бер Шеве опростио од црвено-бијелих, а званичну одлуку медијима је саопштио Звездан Терзић.
Цијели стручни штаб је поднио оставку и Звезда у до петка у поноћи треба да саопшти име новог тренера који ће водити тим у наставку квалификација за Лигу Европе.
Фудбал
Прва реакција послије Звездиног пораза: Терзић објавио – "Расписаћемо изборе"
„Добро ми чујемо народ, донијели смо одлуку да без обзира што је у мају добијен мандат на четири године, одлука је да у децембру распишемо нове изборе за руководећа мјеста у Црвеној звезди. Шаљем поруку свима који су заинтересовани, који мисле да могу боље, другачије. Можда послије 12 година руковођења Црвеном звездом и јесте вријеме да нови људи дођу“, рекао је генерални директор клуба Звездан Терзић.
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