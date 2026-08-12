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Дејан Станковић више није тренер Црвене звезде?

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 07:44

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Фото: Таnjug/Аmir Hamzagić

Дејан Станковић више неће бити тренер Црвене звезде.

Како незванично сазнаје Телеграф, хитна седница Управног одбора сазвана је из управо овог разлога, јер ће на њој само бити потврђена ова вијест, јер више нема назад и Станковић је дефинитивно завршио други мандат у Црвеној звезди.

Станковић није имао друге, епизоду је завршио на лош начин, црвеним картоном против Хапоела из Бер Шеве и испадањем из квалификација за Лигу шампиона.

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Већ по самом изласку са терена могло се наслутити шта ће бити епилог. Станковић је вруће главе донио одлуку, али свјестан да ништа неће више бити исто по повратку на стадион и терен Маракане. Стога, одлучио је да заврши мисију са црвено-белима.

Црвена звезда ће у плеј-офу квалификација за Лигу Европе играти против Викторије Плзењ и покушати да избори пласман у друго по рангу европско такмичење.

(телеграф)

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Тагови :

ФК Црвена звезда

Дејан Станковић

тренер

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