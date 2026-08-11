Крај сна о Лиги шампиона!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде изгубили су од Хапоела Бер Шеве у реваншу трећег кола квалификација резултатом 2:0, те су се неславно пред својим навијачима опростили од Лиге шампиона.
Мук на Маракани у ноћи за заборав! Надала се Звезда, вјеровала да ће лако „истопити“ гол заостатка од прошле недјеље из првог меча трећег кола квалификација за пласман у Лигу шампиона са Хапоелом Бер Шевом, али умјесто тога, претрпјела је шамар!
И то, не један, него два. Два гола у мрежи Матеуса...
Дејан Станковић извео је крајње чудну поставу против Израелаца у реваншу.
Иако у последњој линији није ништа мијењао, јер су испред Матеуса баш као и у Мађарској, били Сеол, Лукасен, Ераковић и Тикнизијан, услиједиле су три промјене у средини терена и у нападу.
Наиме, Тими Макс-Елшник и Раде Крунић били су „двојица осигурача“, очекивао се Абу Фани, али остао је на клупи. Највеће изненађење односило се на то што су Мирко Иванић и Марко Арнаутовић остали на клупи. Предност су добили Бруно Дуарте и Џеј Енем.
Та и таква Станковићева Звезда није показала апсолутно ништа.
Импотенција! Тотална!
Без шута у оквир гола у првом полувремену.
Бер Шева је играла таман колико је требало, „ја теби, ти мени“, уз по неку контру.
Довољно...
Мијењао је Станковић на полувремену. Морао је. Био је свјестан да ништа не штима. А, гол мора да се постигне, бар један, за продужетке.
Увео је Арнаутовића и Абуа Фанија, извео је Џеја Енема и Макса Елшника.
Низали су се у тим тренуцима напади Звезде, у 51. минуту најбољу прилику пропустио је Усман Букари који је из изгледне ситуације лансирао лопту на сјеверну трибину. Могао је да упосли и Дуартеа, али то није учинио...
А, онда у 57. минуту протести Дејана Станковића због претходно, по њему, вјероватно недосуђеног пенала над Абу Фанијем. Није се огласио шведски арбитар Глен Ниберг, жестоко се бунио Станковић, а главни судија показао му је црвени картон.
И тада су кола дефинитивно кренула низбрдо. Већ у 61. минуту капитулирала је одбрана Звезде. Игор Златановић је једну лијепу акцију Израелаца крунисао поготком.
Тада се могло наслутити да је Звезда завршила причу о Лиги шампиона. Имала је два гола заостатка, а није имала шут у оквир гола.
Ушао је затим Иванић, убачен је у игру и Чам, али прекасно за било какву реакцију екипе и промјену резултата.
Орило се у тим тренуцима и „управа напоље“ са западне трибине...
Звезда је у 79. минуту примила и други гол. Ест је успио да умакне на првој стативи Лукасену и да врло спретно матира Матеуса.
Изаšao је Тикнизијан, ушао је Катаи. Поново прекасно.
И поново се орило Мараканом: „Управа напоље“... Нешто што је до реванша било незамисливо, а сада је одређени дио навијача јавно исказао задовољство због тога како је изгледала Звезда против аутсајдера.
Пријетила је Звезда у наставку, први ударац у оквир гола ривала упутила је тек у 84. минуту преко Бруна Дуартеа. Након тога, у 89. је Чам уздрмао пречку.
Узвратила је Бер Шева са погођеном стативом. До краја, потпуно беспотребно црвени картон за Абуа Фанија у 92. минуту.
На крају тежак пораз Звезде и крај сна о Лиги шампиона.
Звезда се окреће плеј-офу за Лигу Европе 20. августа против Викторије Плзењ у Београду, реванш је седам дана касније у Чешкој.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
03
20
02
19
59
19
52
19
47
Тренутно на програму