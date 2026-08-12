Ухапшен полицајац Виктор Ћатић, једна особа преминула

Аутор:АТВ редакција
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МУП Кантона Сарајево потврдио је да је ухапшен возач мотоцикла који је скривио саобраћајну несрећу у насељу Бињежево код Хаџића у којој је једна особа смртно страдала, док су четири пјешака повријеђена.
"Дана 11.08.2026. године, на коловозу локалног пута у насељу Бињежево, у улици Боце, догодила се саобраћајна незгода.
Том приликом дошло је до удара мотоцикла ЦФМОТО, којим је управљао В.Ћ. (1977) из Хаџића, у четири пјешака: А.Д. (1974), Н.Д. (1976), С.М. (1974) и С.М. (1994), сви из Хаџића.
Повријеђени пјешаци су возилом Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево превезени на КЦУС, гдје је дежурни доктор констатовао смрт пјешака А.Д.
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Тешке тјелесне повреде задобили су 50-годишњи Н.Д. и 52-годишња С.М., док је 32-годишњи С.М. задобио лакше тјелесне повреде.
Сви повријеђени су након љекарске обраде отпуштени на кућно лијечење. Увиђајем је руководила дежурна тужитељица КТКС, а обавили су га припадници Управе полиције МУП-Кантона Сарајево, уз присуство сталних судских вјештака саобраћајне и машинске струке.
Након окончања увиђаја, због постојања основа сумње да је починио кривично дјело Тешка кривична дјела против сигурности јавног саобраћаја, у 01.40 сати слободе је лишен возач В.Ћ. и предат у Просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а Кантона Сарајево", саопштио је МУП КС.
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Ухапшен је Виктор Ћатић. Ћатић је полицијски службеник Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, који у тренутку несреће није био на дужности.
Ћатић је јавности познат и као предсједник Синдиката полицијских службеника, државних службеника и намјештеника Кантона Сарајево.
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