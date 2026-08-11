Због несреће саобраћај потпуно обустављен: У удесу учествовала два аутомобила

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На магистралном путу М-18 вечерас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.

Несрећа је ПС Вогошћа пријављена око 21.50 часова. Градови и општине Херојска борба невесињских ватрогасаца: Одбранили куће од ватрене стихије Према досадашњим информацијама, повријеђена је једна особа која је упућена на љекарску обраду. Саобраћај је на овој дионици тренутно потпуно обустављен.

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