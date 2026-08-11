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Због несреће саобраћај потпуно обустављен: У удесу учествовала два аутомобила

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 22:55

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

На магистралном путу М-18 вечерас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовала два аутомобила.

Несрећа је ПС Вогошћа пријављена око 21.50 часова.

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Према досадашњим информацијама, повријеђена је једна особа која је упућена на љекарску обраду.

Саобраћај је на овој дионици тренутно потпуно обустављен.

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Тагови :

Вогошћа

Саобраћајна несрећа

повријеђени

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