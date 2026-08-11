Тежак удес у Бањалуци, саобраћај преусмјерен

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци се у улици Бранка Поповића, у близини објекта "Моторекс", догодила тешка саобраћајна несрећа, јављају читаоци АТВ-а.
Како сазнајемо, у овој несрећи учествовао је мотоциклиста.
На терену су полиција и екипе Хитне помоћи, док званичних информација о томе да ли има повријеђених лица, нити о степену њихових повреда за сада нема.
На овој дионици пута саобраћај се одвија отежано и успорено, а возила се преусмјеравају десно кроз насеље Буџак. Возачима се савјетује додатни опрез и коришћење алтернативних праваца.
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