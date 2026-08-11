Аутомеханичар из БиХ пред судом у Салцбругу: Оптужен за продају и шверц кокаина

Аутор:АТВ редакција
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На Покрајинском суду у Салцбургу данас су се појавили држављанин БиХ и држављанин Сјеверне Македоније, који се терете за шверц седам килограм кокаина.
Кокаин су прокријумчарили током 14 тура са Балкана, а крајње одредиште им је био Салцбург. Током данашње суђења обојица су одбацила оптужбе: Македонац је тврдио да је дрогу продавао само у мањим количинама, док држављанин БиХ рекао да је дрогу само конзумирао.
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Како медији преносе, Македонац већ више од 10 година живи у Аустрији, али њемачки једва да говори. „Па добро, онда ћете овдје бар научити њемачки”, рекла му је суткиња током данашњег рочишта. Иначе, он се терети за кријумчарење, трговину и посједовање наркотика између прољећа, 2024. и 2026. године. Наводно је са својим колегом из БиХ у више наврата унио по пола килограма кокаина у земљу.
Циљ је био Салцбург. Током претреса код њега је пронађено око 800 грама. Посједовање и трговину је признао, али тврди да је продавао знатно мање количине него што му се ставља на терет.
Држављанин БиХ данас се појавио у својству другооптуженог. Ријеч је о аутомеханичару који се тертети за кријумчарење и продају дроге, што он негира, преносе Независне.
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Признао је само сопствену употребу. Иначе, он је познат правосудним органима Аустрије због привредних прекршаја из времена када је имао своју фирму која се бавила аутомобилима. Наводно је лажним рачунима оштетио једно предузеће за 400.000 евра и обмануо сопствене повјериоце тако што је са рачуна фирме користио око 600.000 евра за приватне потребе.
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