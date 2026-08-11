Русија ослободила бившег америчког маринца: Није било размјене

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће се амерички држављанин Роберт Гилман, који је био у затвору у Русији, вратити кући вечерас.
"Руски предсједник Владимир Путин пристао је да ослободи америчког војника Роберта Гилмана из хуманитарних разлога, без размјене за осуђене Русе на територији САД", навео је Трамп.
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Он је додао да је већ разговарао са Гилманом, који је раније осуђен у Русији због насиља против владиног званичника.
Трамп је рекао да је Русија пристала да ослободи америчког војника након његових разговора са Путином, на хуманитарној основи.
"Цијенимо ову одлуку и чињеницу да Русија није тражила ништа заузврат - није дошло до размјене", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да ће његови представници вечерас дочекати Гилмана, по повратку у САД, а који ће слетјети у ваздухопловну базу Ендруз у Вашингтону.
Раније је јављено да је на слободу пуштен и да се авионом враћа у САД бивши амерички маринац Гилман /32/, који је од 2022. године био у руском затвору и за кога је посљедњих седмица извјештавано да је у тешком здравственом стању.
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О Гилмановом случају и његовом здравственом стању је амерички државни секретар Марко Рубио директно разговарао са министром спољних послова Русије Сергејем Лавровом, тражећи да буде пуштен на слободу из хуманитарних разлога.
Гилман, који је био у затвору у Вороњежу, око 500 километара јужно од Москве, крајем јула је пребачен у болницу, гдје је патио од дисоцијативног поремећаја, стања потпуног или готово потпуног одсуства вољних покрета, говора и реакција на спољашње надражаје.
(Срна)
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