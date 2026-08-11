Жени пришао са леђа док је заливала цвијеће: Спасило је само једно

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Азербејџана Р. Ку. (47) ухапшен је и одређен му је притвор због сумње да је полно узнемиравао тридесетогодишњу Београђанку А. Ј. у дворишту њене породичне куће на Звездари.
Инцидент се догодио 8. августа око 13 часова, када је осумњичени ушао у двориште док је жена заливала цвијеће. Он јој је пришао са леђа, држећи се за гениталије, а затим кренуо да насрне на њу. Покушао је да оствари физички контакт тако што ју је пратио и за њом ушао у кућу.+
Нападача је зауставила брза реакција жртве жена је почела гласно да вришти, што је пробудило њеног супруга који је спавао у кући. Супруг је искочио из кревета и повикао на нападача, након чега је Азербејџанац побјегао. Међутим, убрзо се вратио на мјесто напада, гдје га је полиција одмах лишила слободе.
На саслушању у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, одржаном 10. августа 2026. године, осумњичени је негирао кривицу. Судија за претходни поступак одредио му је притвор због опасности од бјекства и могућег утицаја на свједоке.
Тужилаштво наставља доказни поступак у оквиру којег ће бити испитани свједоци и урађена потребна вјештачења, преноси Блиц.
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