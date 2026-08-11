Игор Додик и Срђан Амиџић посјетили породицу Чекић: Нико не смије остати сам

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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар странке Срђан Амиџић посјетили су у Козарској Дубици Миру Чекић, самохрану мајку која под истим кровом води лавовску борбу за троје дјеце и брата са инвалидитетом.
Током посјете истакнуто је да се снага једног друштва огледа у томе колико брине о онима којима је помоћ најпотребнија.
"Живот понекад пред човјека постави тешке изазове, али снага једне мајке да истраје заслужује поштовање и подршку. Као друштво морамо бити уз овакве породице и показати да у тешким тренуцима нико није сам", емотивно је поручено са званичног Инстаграм налога СНСД-а.
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