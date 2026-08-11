Влада Српске улаже 31 милион КМ у системе за наводњавање

Аутор:Сања Трифковић
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Иако је тренутна хидролошка ситуација у Републици Српској још увијек стабилна, водостаји на готово свим водотоковима су у паду.
Уколико се сушни период настави, све извјеснији би могли бити проблеми у снабдијевању пољопривреде водом. Влада је обезбиједила 31 милион КМ за улагање у системе за наводњавање, као би сачувала пољопривредну производњу.
Борба за сваку кап воде на имањима и газдинствима широм Семберије. Без воде у вријеме све израженијих суша било би незамисливо и помислити на производњу. Ивановићи из Амајлија као и њихове комшије проналазе начине да обезбједе воду за све усјеве. Системи за наводњавање спасили су њихов рад.
"Весели народ се бори на разне начине, довија се, неко залијева тифоном, неко кап по кап, неко овако, на све могуће начине, углавном ради се залијевање. А захваљујући томе што имамо само разведену воду. Да нема тога, ма нико се жив не би окренуо на ово", рекао је Сретен Ивановић.
И највеће ријеке у окружењу ових дана показују своје дно умјесто пуних корита. Семберија, окружена Савом и Дрином, за сада нема тих проблема. Хидролошка ситуација још увијек је стабилна, међутим, видљиво је да опадају водостаји на свим водотоковима Републике Српске.
"Уколико се овај сушни период настави, могло би у неком тренутку доћи до проблема, прије свега у снабдијевању пољопривредне производње водом. Ми смо рецимо у протеклих неколико година, Јавна установа «Воде Српске» имала неколико интервенција на каналским мрежама, односно продубљивање спојних канала од водотока до каналских мрежа, како би се обезбиједило довољне количине воде из водотока у каналску мрежу за потребе система за наводњавање. Ове године још увијек нема потребе за таквим неким интервенцијама, још увијек", казао је портпарол ЈУ Воде Српске Саша Мирић.
У Семберији већ годинама опада и ниво подземних вода. Пресушила су и смањила се и нека мања језера. Природа и суша чине своје али и разни радови на Дрини који су одавно пореметили сам ток ријеке.
"Прошле године су ми се жалили овде пољопривредници из Попова, да су се подземне воде повукле на 14 метара дубине. Што је апсолутно невероватно за Семберију, мислим за овај дрински део, да су воде биле већ на три, четири метра дубине, а на 14 метара сте имали потпуно питку воду која је могла одмах директно да се пије, значи из дубине земље", истакла је из Еколошког удружења „Еко –пут“, Бијељина Снежана Јагодић Вујић.
У Семберији постоје системи за наводњавање у неколико села, потреба за њима је све већа и то је један од пројеката на коме се ради, каже премијер.
"Планирамо 31 милион КМ да инвестирамо у системе за наводњавање. Ови системи ће бити за сада распоређени у 20 наших локалних заједница које су се пријавиле, али исто тако и оне које нису, наши пољопривредни произвођачи неће тако остати без подршке", рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Најаве метеоролога не обећавају и за сада је извјесно да нас чека још тропских дана. Нажалост уколико у наредном периоду не дођедо мало значајнијих падавина, може се доћи врло близу историјских минимума нивоа ријека.
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