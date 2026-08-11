Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

Аутор:АТВ редакција
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Касно поподне у селу Дрен, у општини Зубин Поток, према свједочењу Ненада Рашковића, припадници тзв. косовске полиције упали су у његов породични дом, а након претреса почели да га туку по тијелу без икаквог разлога, саопштено је вечерас из Српске листе.
Према његовим ријечима, након тога су га одвели у оближњу шуму, везали за дрво и брутално тукли цријевом за воду, нанијевши му вишеструке тјелесне повреде и, према првим информацијама, преломе ребара.
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Рашковић наводи да су од њега током злостављања захтијевали да призна да је за вријеме рата починио ратни злочин над Албанцима.
- Ненад је, након тога остављен везан за дрво. Уз помоћ пријатеља је ослобођен и превезен у Дом здравља у Зубином Потоку, а затим у КБЦ Косовска Митровица, гдје је у току медицинска опсервација и утврђивање степена задобијених повреда. По ријечима мјештана Дрена, Ненад Рашковић је поштен и частан човјек, без икакве мрље у свом животу, који никада није имао проблема са законом - наводи се у саопштењу.
Српска листа истиче да најоштрије осуђује наводно брутално поступање према Ненаду Рашковићу и захтијева хитну, независну и потпуну истрагу свих околности овог случаја, као и утврђивање одговорности свих који су у њему учествовали.
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- Позивамо представнике међународне заједнице, КФОР и ЕУЛЕКС да хитно испитају све наводе о овом догађају и предузму мјере из своје надлежности како би се утврдиле све чињенице и обезбиједила заштита права и безбједности грађана, јер се појављују подаци да су се слична мучења и пребијања догодила и још неким грађанима али они из страха нису то пријавили - додају из Српске листе.
(Танјуг)
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