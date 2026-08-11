Logo

Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 21:46

Коментари:

0
Тзв. косовска полиција брутално претукла Ненада Рашковића: Везали га за дрво и тукли цријевом за воду
Фото: Танјуг/АП

Касно поподне у селу Дрен, у општини Зубин Поток, према свједочењу Ненада Рашковића, припадници тзв. косовске полиције упали су у његов породични дом, а након претреса почели да га туку по тијелу без икаквог разлога, саопштено је вечерас из Српске листе.

Према његовим ријечима, након тога су га одвели у оближњу шуму, везали за дрво и брутално тукли цријевом за воду, нанијевши му вишеструке тјелесне повреде и, према првим информацијама, преломе ребара.

Башта коров врт

Србија

Жени пришао са леђа док је заливала цвијеће: Спасило је само једно

Рашковић наводи да су од њега током злостављања захтијевали да призна да је за вријеме рата починио ратни злочин над Албанцима.

- Ненад је, након тога остављен везан за дрво. Уз помоћ пријатеља је ослобођен и превезен у Дом здравља у Зубином Потоку, а затим у КБЦ Косовска Митровица, гдје је у току медицинска опсервација и утврђивање степена задобијених повреда. По ријечима мјештана Дрена, Ненад Рашковић је поштен и частан човјек, без икакве мрље у свом животу, који никада није имао проблема са законом - наводи се у саопштењу.

Српска листа истиче да најоштрије осуђује наводно брутално поступање према Ненаду Рашковићу и захтијева хитну, независну и потпуну истрагу свих околности овог случаја, као и утврђивање одговорности свих који су у њему учествовали.

Лисице на рукама

Регион

Малољетни Њемци пијани лупали аутомобиле српских таблица

- Позивамо представнике међународне заједнице, КФОР и ЕУЛЕКС да хитно испитају све наводе о овом догађају и предузму мјере из своје надлежности како би се утврдиле све чињенице и обезбиједила заштита права и безбједности грађана, јер се појављују подаци да су се слична мучења и пребијања догодила и још неким грађанима али они из страха нису то пријавили - додају из Српске листе.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тзв.косовска полиција

Косово и Метохија

Зубин Поток

Коментари (0)

Више из рубрике

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште

Србија

Жени пришао са леђа док је заливала цвијеће: Спасило је само једно

1 д

0
Заплијењен накит на Хоргошу.

Србија

На граничном прелазу спријечен покушај кријумчарења накита вриједног више од 45.000 евра

2 д

0
Тачију продужен притвор у Хагу

Србија

Тачију продужен притвор у Хагу

2 д

0
Све већа борба са стршљенима: "Тек нас чека хаос"

Србија

Све већа борба са стршљенима: "Тек нас чека хаос"

2 д

0

  • Најновије

20

17

Запалио се брод са више од 100 туриста: Скакали у море након што је букнула ватра

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима