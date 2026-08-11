Москва дала Јерменији рок до краја године: Или ЕУ или Евроазијска економска унија

Аутор:АТВ редакција
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Москва је позвала Јерменију да до децембра 2026. године одржи референдум на којем би се грађани изјаснили да ли желе приближавање Европској унији или останак земље у Евроазијској економској унији (ЕАЕУ), изјавио је замјеник министра спољних послова Русије Михаил Галузин.
Према његовим ријечима, лидери земаља ЕАЕУ ће на сједници Врховног евроазијског економског савјета у децембру размотрити даљи положај Јерменије у тој организацији и утицај њеног европског курса на чланство.
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- Очигледно је да ће, уколико до тог тренутка позив за одржавање референдума не буде прихваћен, лидери ту чињеницу узети у обзир приликом утврђивања даљих заједничких корака - рекао је Галузин.
Он је подсјетио на заједничку изјаву предсједника Русије, Белорусије, Казахстана и Киргизије од 29. маја, којом су позвали Јерменију да што прије организује национални референдум и одлучи да ли намјерава да тежи чланству у ЕУ или да остане у ЕАЕУ.
Галузин је оцијенио да је јерменски премијер Никол Пашињан током предизборне кампање давао противречне изјаве о могућем референдуму, додајући да је и сам признавао да Јерменија за сада није добила позив за чланство у ЕУ и да можда никада неће постати њена чланица.
Пашињан је 7. августа изјавио да у овом тренутку није могуће организовати референдум јер, како је рекао, "не постоји предмет референдума". Према његовим ријечима, изјашњавање грађана требало би да услиједи тек након што се Јереван званично обрати Европској унији у вези са чланством и добије јаснију перспективу тог процеса.
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Предсједник Русије Владимир Путин раније је изјавио да Јерменија не може истовремено бити чланица ЕАЕУ и Европске уније, истичући да разлог није политички већ економски, пошто двије организације имају различита царинска и трговинска правила.
Јерменија би могла да остане без права гласа у ОДКБ
Додатно питање у односима Москве и Јеревана представља учешће Јерменије у Организацији Уговора о колективној безбједности (ОДКБ). Јерменија је замрзнула учешће у раду организације и више од двије године не уплаћује чланарину.
Према Статуту ОДКБ, држава која двије године не измири дуговања према буџету организације може бити лишена права гласа, а може јој бити суспендовано и право да предлаже своје држављане за функције које се попуњавају по националним квотама.
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Галузин је изјавио да би питање евентуалног одузимања права гласа Јерменији могло да буде размотрено већ на наредној сједници Савјета колективне безбједности, заказаној за 11. новембар у Москви. Он је нагласио да одлука Јеревана да замрзне учешће у раду ОДКБ не ослобађа земљу финансијских обавеза према организацији.
(sputniknews.com)
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