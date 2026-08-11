Метеоролог изнио драматичне прогнозе: Ово је вјероватно најхладније љето, нема повратка на старо

Аутор:АТВ редакција
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Екстремне врућине, снажна невремена и све чешћи одрони постају нова климатска стварност, упозорава њемачки метеоролог и климатолог Андреас Јегер.
Посебно је упечатљива његова порука да су пред човјечанством све топлија и топлија љета и да нема повратка на старо.
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То је, како истиче, нова стварност.
Према његовим ријечима, овакав јун није забиљежен од почетка миленијума, а уз топлотни талас из 2015. године, био је то најинтензивнији топлотни талас с највишим температурама икад измјереним. Више од половине мјерних станица, укључујући и оне у Тиролу, пријавило је рекордне врућине, пише Хеуте.
"Ово је вјероватно најхладније љето у наредних 300 година", рекао је Јегер за Тирол ТВ.
Тиме је поручио да садашњи нивои врућина, снажне олује и екстремни временски услови неће нестати.
"Климатске промјене нису превара, то је чиста физика", додао је.
Сматра да су посљедице климатских промјена већ постале дио свакодневице.
"Тренутно проживљавамо невјероватан топлотни талас и тешке одроне блата", каже Јегер. Истиче да су због тога људи постали свјеснији проблема, али су друге кризе посљедњих мјесеци добиле приоритет. Његово је упозорење да се тај проблем не може неограничено одгађати.
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Јегер посебно наглашава промјене у подручју вода и пољопривреде. Објашњава да је климу раније обиљежавала хладноћа, а сада је довољно топло за раст биљака, али вода постаје ограничавајући фактор.
Недостатак снијега види као пресудан проблем јер снијег изузетно ефикасно обнавља подземне воде. Будући да се споро отапа, вода може продријети дубоко у тло.
"То више немамо", каже Јегер и додаје да несташица воде због тога постаје огроман проблем.
Пољопривреда ће се морати прилагодити, на примјер цјелогодишњим покривањем тла и другачијим методама узгоја. Његов је закључак јасан: "Доживљавамо заиста драматичне климатске промјене. Мораћемо потпуно промијенити своје навике. Овакав начин пољопривреде више није одржив."
Он одбацује аргумент да Европа не може ништа промијенити с обзиром на емисије ЦО2 у САД-у и Азији. Сматра да Кина већ чини јако пуно и предводи у енергетској транзицији. Уз то, готово све што се предузима за заштиту климе јача независност, отпорност и регионалну економију.
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Климатолог не нуди оптимистичну прогнозу.
"У основи, још нисмо достигли врхунац. Као друштво, на глобалном нивоу још нисмо спремни да успоримо. Док се то не догоди, ситуација ће се само погоршавати."
Љетни образац с врућинама и јаким грмљавинским невременима ће се наставити. За Јегера стога више није питање може ли се све вратити на претходно стање.
"Ријеч је о томе да успоримо овај пораст како бисмо достигли стабилан ниво. Дефинитивно ћемо морати научити живјети с овим што имамо сада."
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