Тешка несрећа у Сарајеву: Мотоциклиста ударио у групу пјешака, једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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Вечерас је у сарајевском насељу Хаџићи, у улици Боце дошло до тешке саобраћајне несреће.
Око 20.50 часова ПС Хаџићи је обавијештена да је дошло до саобраћајне незгоде у којој је возач мотоцикла ударио у групу пјешака.
Том приликом једна особа је смртно страдала, чију смрт је констатовао љекар на КЦУС, док су три особе су превезене на указивање љекарске помоћи на КЦУС.
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Мотоциклом је управљао полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС, ван дужности.
О свему је обавијештен дежурни тужилац КТКС, који ће руководити увиђајем, саопштено је из МУП-а КС.
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