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Тешка несрећа у Сарајеву: Мотоциклиста ударио у групу пјешака, једна особа погинула

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 22:04

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Вечерас је у сарајевском насељу Хаџићи, у улици Боце дошло до тешке саобраћајне несреће.

Око 20.50 часова ПС Хаџићи је обавијештена да је дошло до саобраћајне незгоде у којој је возач мотоцикла ударио у групу пјешака.

Том приликом једна особа је смртно страдала, чију смрт је констатовао љекар на КЦУС, док су три особе су превезене на указивање љекарске помоћи на КЦУС.

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Мотоциклом је управљао полицијски службеник Управе полиције МУП-а КС, ван дужности.

О свему је обавијештен дежурни тужилац КТКС, који ће руководити увиђајем, саопштено је из МУП-а КС.

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Тагови :

Сарајево

Саобраћајна несрећа

преминули

МУП Кантон Сарајево

Мотоцикл

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