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Игор Додик и Срђан Амиџић са мјештанима Јошика: Заједно када је најважније

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 22:24

Коментари:

5
Игор Додик и Срђан Амиџић, насеље Јошик
Фото: Уступљена фотографија

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар странке Срђан Амиџић посјетили су насеље Јошик код Козарске Дубице, гдје су у пријатном дружењу и срдачном разговору провели вријеме са локалним мјештанима.

Током сусрета истакнута је снажна повезаност и подршка која не изостаје у свим кључним тренуцима за ову заједницу, уз поруку да су мјештани Јошика увијек на окупу када је то најважније.

Игор Додик и Срђан Амиџић посјетили насеље Јошик

"У Јошику код Козарске Дубице са мјештанима који су заједно увијек када је важно", објављено је на званичној Инстаграм страници СНСД-а.

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Подијели:

Тагови :

Игор Додик

Срђан Амиџић

Козарска Дубица

Јошик

посјета

СНСД

Коментари (5)

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