Игор Додик и Срђан Амиџић са мјештанима Јошика: Заједно када је најважније

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик и генерални секретар странке Срђан Амиџић посјетили су насеље Јошик код Козарске Дубице, гдје су у пријатном дружењу и срдачном разговору провели вријеме са локалним мјештанима.
Током сусрета истакнута је снажна повезаност и подршка која не изостаје у свим кључним тренуцима за ову заједницу, уз поруку да су мјештани Јошика увијек на окупу када је то најважније.
"У Јошику код Козарске Дубице са мјештанима који су заједно увијек када је важно", објављено је на званичној Инстаграм страници СНСД-а.
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