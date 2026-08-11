Подршка за родитеље: Влада финансира приватне продужене боравке

Аутор:Валерија Илић
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За све родитеље који раде, продужени боравак није луксуз, већ свакодневно питање, гдје ће дијете бити док су они на послу. До сада мјеста није било за све, па су многи морали да плаћају приватни боравак.
Сада би тај трошак требало да буде мањи терет за кућни буџет. Влада Републике Српске најављује финансијску подршку родитељима чија ће дјеца због недостатка капацитета у продуженим боравцима у основним школама, похађати продужене боравке у приватним установама. То питање ће се наћи на дневном реду сједнице Владе већ ове седмице како би одлука могла бити реализована од 1. септембра.
Родитељима школараца од првог до трећег разреда који ће након наставе у продужени боравак стиже финансијска подршка од Владе Српске. Финансираће боравак у приватним установама за дјецу у чијим основним школама нема капацитета за продужени боравак. Ова мјера обухватиће око 600 ученика широм Српске. Родитељи задовољни. Ова подршка ће кажу значајно сачувати дио новца у кућним буџетима. Али и брига мање гдје ће дјеца док су родитељи на послу.
"И оно са чим се родитељи највише сусрећу као неким рјешењем, односно проналажењем, јесте да дјеца наставе ићи у другом и у трећем, што школе нису у могућности реализују у овом тренутку. Оно што је охрабрујуће у овом тренутку јесте да ће ова мјера сигурно помоћи свим родитељима, чија дјеца сада иду у други или трећи разред, све зависно како се буде могло организовати", рекао је родитељ Горан Бера.
Посебно је изражен проблем у Бањалуци гдје је исказан највећи интерес за додатним капацитетима школског продуженог боравка. У граду на Врбасу Влада обезбјеђује средства за пет основних школа.
Прво је потребно прво обезбиједити урбанистичко-техничке и локацијске услове, као и грађевинске дозволе, како би се ушло у изградњу додатног простора за основце.
"У принципу, док се не заврше ови радови идемо са интервентном мјером како би побољшали статус и ове дјеце, односно родитеља који иду у приватне продужене боравке, ми ћемо ево колико је прекосутра, ићи са овом информацијом на владу конкретно како би то заживјело од 01. септембра ове школске 2026/27. године и мислим да је то значајан искорак, у смислу, једнаког положаја све дјеце како у приватним установама тако и у јавним", казао је министра просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Ово је мјера којом желимо да помогнемо родитељима који ову услугу не могу да користе у школи, порука је премијера. Желимо каже да обезбиједимо једнак положај родитеља и дјеце.
"Помогнемо оним родитељима чија дјеца нису у могућности да имају смјештајне капацитете за продужени боравак у јавним установама, колико год то буде коштало Владу Републике Српске, ми ћемо за то изнаћи новац", истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Приједлог одлуке наћи ће се на наредној сједници Владе Републике Српске, а уколико добије зелено свјетло, финансијска подршка родитељима требало би да буде доступна већ од почетка нове школске године. На тај начин би, бар дјелимично био ублажен проблем недостатка мјеста у школским продуженим боравцима, док се створе услови за проширење простора у јавним установама.
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