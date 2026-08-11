Откривен узрок смрти познатог љекара: Скочио у море и није изронио

Аутор:АТВ редакција
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Угледни задарски лекар, ванредни професор др сц. Томислав Сорић (56), дугогодишњи руководилац Одјељења за урологију Опште болнице Задар, трагично је настрадао у понедјељак у ували код Малог Ижа.
Према резултатима полицијског увиђаја и обдукције, ријеч је о несрећном случају. Сорић је скочио са пловила у море, након чега га је повриједио пропелер мотора. Усљед задобијених повреда дошло је до утапања, пише Индеx.хр.
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Полиција је дојаву о несрећи примила у 16.10 часова. Према пријави, 56-годишњи мушкарац скочио је са брода у море у ували код Малог Ижа, али након тога није изронио. У потрагу су се одмах укључиле полиција и друге хитне службе. Његово тијело пронађено је свега пет минута касније, у 16.15 часова, како плута у мору.
Увиђај су спровели припадници Полицијске управе задарске у сарадњи са Жупанијским државним тужилаштвом, а по налогу тужилаштва обављена је и обдукција. Њоме је потврђено да је узрок смрти утапање након повреда које је задобио од пропелера пловила.
Томислав Сорић рођен је 21. фебруара 1970. године у Задру. Медицински факултет Универзитета у Загребу завршио је 1995. године, док је државни испит положио двије године касније.
Специјализацију из урологије започео је 1998. године у Општој болници Задар, а специјалистички испит положио је 2003. године. Био је специјалиста урологије и субспецијалиста уролошке онкологије.
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Магистарски рад, посвећен лијечењу бубрежних каменаца, одбранио је 2006. године на Медицинском факултету у Загребу. Докторску дисертацију, која се бавила клиничким утицајем каменаца простате, одбранио је 2012. године на Медицинском факултету у Осијеку.
Од 2009. године био је укључен у наставу на задарском Студију сестринства, а касније је именован за ванредног професора на Одјељењу за здравствене студије Универзитета у Задру.
Сорић је на чело задарске Урологије дошао 2014. године, након одласка у пензију др Клаудија Грдовића. На тој функцији провео је готово 12 година.
Током руковођења одјељењем значајно је допринео развоју лапароскопске и других метода минимално инвазивне уролошке хирургије у Задру. Управо је на задарској Урологији 8. октобра 2003. године изведена прва лапароскопска радикална простатектомија у Хрватској.
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Одјељење је током година израсло у центар изврсности за уролошку лапароскопију, а у Задру су одржаване стручне радионице на којима су се едуковали љекари из бројних хрватских болница.
Према подацима које је Сорић изнео у фебруару ове године, Одјељење за урологију Опште болнице Задар годишње збрињава готово 20.000 пацијената и обавља око 1.000 оперативних захвата.
Његови планови били су да одјељење додатно развије, подигне на ниво клиничког одјељења, ојача научни рад и у будућности уведе роботски асистирану хирургију.
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