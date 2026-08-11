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Драма на плажи: Реанимирали мушкарца 40 минута и спасили му живот

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Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 19:16

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Плажа у Ровињу, Хрватска.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На плажи Бабе у Новаљи данас око 11:45 сати догодио се случај утапања мушкарца, којем је након извлачења из мора одмах пружена помоћ и започета реанимација.

Према свједочењу здравствене раднице које је објавила Фејсбук страница Хитна уживо 194, на плажи се у тренутку несреће случајно нашло неколико медицинских радника који нису били на дужности. Одмах су прискочили у помоћ унесрећеном.

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Међу њима су били и кардиолог и анестезиолог, а након доласка екипе Хитне медицинске помоћи из Новаље, сви су заједно наставили с реанимацијом.

Реанимација је трајала око 40 минута, након чега је унесрећеном поново успостављен пулс.

"Након отприлике 40 минута добили смо пулс, а успјела сам осигурати и венски пут, у стварно тешким условима, на 38 степени, на каменој плажи, у купаћим костимима и без уобичајених условна за рад", навела је здравствена радница.

Истакла је како су се у акцију спашавања укључили сви који су се затекли на плажи и могли помоћи.

"Од људи који су се случајно затекли на плажи, преко доктора који су били тамо приватно, па све до екипе ХМП Новаља, сви смо данас били један тим", написала је.

Посебне похвале упутила је екипи Хитне медицинске помоћи Новаља, истичући њихову професионалност и ангажман током интервенције.

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"Поносна сам што, иако нисмо били на дужности, нисмо размишљали ни секунде него смо направили оно што знамо и што је требало направити", поручила је.

Према њеном свједочењу, мушкарцу је након приближно 40 минута реанимације враћен пулс. За сада нема додатних информација о његовом здравственом стању, преноси РадиоСарајево.

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Тагови :

Плажа

Море

реанимација

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