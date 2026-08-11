Logo

Ова бањалучка насеља и улице сутра сатима неће имати струје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
11.08.2026 21:21

Коментари:

0
Ова бањалучка насеља и улице сутра сатима неће имати струје
Фото: АТВ

Дио бањалучких насеља и улица у сриједу, 12. августа, неће имати струју због планираних радова на мрежи, потврдили су из предузећа "Електрокрајина".

Радови на терену почињу у раним јутарњим часовима, а искључења су планирана по сљедећем распореду:

  • Од 07:00 до 09:00: Дијелови насеља Крмине и Стражбеница
  • Од 07:00 до 12:00: Дио Улице Милана Стевиловића и дио насеља Чокори
  • Од 07:00 до 13:00: Дио Улице Драгана Бубића
  • Од 07:30 до 12:00: Дијелови насеља Павловићи, Росићи и Драгојевићи
  • Од 08:00 до 14:00: Дијелови насеља Буквалек и Голеши
  • Од 09:00 до 10:00: Дио Улице Ђуре Ђаковића

Из "Електрокрајине" моле потрошаче за стрпљење и разумијевање током наведених радова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Струја

насеља без струје

искључење струје

Радови на мрежи

Коментари (0)

Прочитајте више

Лисице на рукама женска рука

Регион

Малољетни Нијемци пијани лупали аутомобиле српских таблица

1 д

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић се не мири са губитком брата: Огласио се емотивном поруком

1 д

0
Двије модерно обучене жене које разговарају о другима поред гвоздене ограде.

Занимљивости

Десет знакова који показују да је неко потајно љубоморан на вас

1 д

0
КК Игокеа

Кошарка

Нова енергија у КК Игокеа, почеле припреме за сезону

1 д

0

Више из рубрике

Кружни ток код Ауди сервиса

Бања Лука

Кружни ток код Ауди сервиса - привремено рјешење

2 д

0
Новоизграђени мост у Шипрагама преко ријеке Врбање

Бања Лука

Нови мост у Шипрагама у функцији: Инвестиција од 650.000 КМ за бољу повезаност

2 д

0
Жена одврће славину на чесми али воде нема

Бања Лука

Славине суве, а из Водовода "теку" лажна обећања: Бистрица већ 20 дана без воде

2 д

1
Чесма

Бања Лука

Док Бањалучани у кантама носе воду - градоначелник игра коло

2 д

4

  • Најновије

20

03

Како преузети фотографије и видее са Инстаграма без инсталирања других апликација?

20

02

ЦИК БиХ дијели казне по сопственом тумачењу, а ни сами не знају шта кажњавају

19

59

Нина Борић пријавила Славена Ковачевића због блокаде прикључка струје

19

52

Убио зета на крсној слави због музике: Само један ударац је био кобан

19

47

Плате до 2.580 КМ: Град у БиХ тражи раднике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима