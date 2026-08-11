Ова бањалучка насеља и улице сутра сатима неће имати струје

Аутор:АТВ редакција
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Дио бањалучких насеља и улица у сриједу, 12. августа, неће имати струју због планираних радова на мрежи, потврдили су из предузећа "Електрокрајина".
Радови на терену почињу у раним јутарњим часовима, а искључења су планирана по сљедећем распореду:
Из "Електрокрајине" моле потрошаче за стрпљење и разумијевање током наведених радова.
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